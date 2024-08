Živciraju nas i zbog njih pigamo nosove, ali neodvojivi čepovi ostaju! Štoviše, idu i korak dalje

Zapinju za lice, tekućina se prolijeva i ne mogu se dobro zatvoriti. Nakon papirnatih slamki, novi nepopularni simbol borbe protiv plastike su neodvojivi čepovi.

"Meni se ne sviđaju baš ti čepovi. Ja mislim da to nije ništa pomoglo. Iskreno. Sve to živcira i onda svi to žele maknuti", kažu Osječanke. "Ljudi na silu žele otkinuti, da im ne smeta. Mislim da imamo više problema što se tiče plastike, a da to ne rješavamo", mišljenja su.

"Pa nisu mi baš praktični. Dobro je kada odvrnete, ali kad trebate zavrnuti onda se malo pomučite", dodaje Olgica iz Zagreba.

Ipak, čini se da do mlađih generacija dopire poruka. "Ja sam jednom vidio da se dupin igra s plastikom. Ako su u moru igra s plastikom, to je jako gadno", kaže Idris iz Zagreba.

Koliko su nepodnošljivi i kako se nositi s novim grozotama društvene mreže su pune primjedbi i savjeta. Koliko god teška prilagodba bila novi čepovi ostaju. Postali su zakonska obveza od srpnja. Sve se to kako bi se smanjila količina smeća u prirodi. Procjene za otpad od plastike u Hrvatskoj nisu dobre.

"Godišnje u Hrvatskom dijelu Jadrana mi unesemo oko 3000 tona plastike. To je jedan frapantan broj, količina i mi svakako trebamo poduzeti sve da smanjimo unos te plastike u okoliš", kaže Aljoša Duplić iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Koliko ima i plastike i čikova i krupnog otpada znaju u Udruzi Čisteći medvjedići. Dosad su organizirali 420 akcija čišćenja i iz prirode izvukli 121 tonu otpada. Od svega toga je više od 160 tisuća prikupljenih opušaka.

"U prirodi ima plastike, opušaka, čepova, puno i previše. Što se tiče čišćenja prirode i onoga što mi vidimo, a čistimo gotovo svakodnevno, vidi se da ih ima manje i to je jako dobra stvar", naglašava Melita Požgaj iz Udruga Čisteći medvjedići.

Neodvojivi čepovi su tu zbog europske Direktive o jednokratnoj plastici. A Bruxelles se na njih obrušio zbog istraživanja koje je pokazalo da su upravi čepovi, uz boce i poklopce najučestaliji otpad na europskim plažama. Slijede filteri za duhanske proizvode, pa štapići za uši.

"Sanjam o globalnom konsenzusu koji će imati stvarne rezultate. Nadam se da će se u Europi i na našim europskim plažama svi ovi miješani plastični proizvodi koji zagađuju, nažalost, u svjetskim razmjerima, smanjiti", kaže Frédérique Ries, zastupnica u Europskom parlamentu .

A da bi se smanjio otpad, Europa uskoro kreće i s novom fazom Direktive. Nakon slamki i čepova, od iduće godine stiže naplata malih plastičnih vreća, onih koji se u dućanima koriste za voće i povrće.