ZLATNA GENERACIJA / ZET traži umirovljenike za rad. Šta oni kažu? Gospođa Viktorija: 'U mirovini sam, ali radim. Meni je to divno'

Svi Zagrepčani stariji od 65 od ovoga vikenda imaju pravo na besplatan gradski prijevoz. Oni u tramvaj bez karte ne bi ušli – nikad. Švercanje je za njih sramota. I baš najurednije platiše, tu zlatnu generaciju, grad Zagreb je od jučer odlučio počastiti. No, to nije sve. ZET traži umirovljenike, neovisno jesu li bili zaposleni u tom poduzeću ili nekom drugom, za vožnju autobusa. Nedostaje im od 100 do 150 vozača. Čini se, potraga neće ići tako glatko. Novinarka Ružica Đukić razgovarala je s nekoliko umirovljenika koji ne žele raditi u mirovini, ali gospođa Viktorija kaže: "Ja sam umirovljenik koji već radi pet godina u jednoj školi pola satnice. Divno je raditi. Meni ne treba mirovina. Ja dok mogu razmišljati i hodati volim radit svoj posao". Baš takve umirovljenike traži i ZET.