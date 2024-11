'AKO ONI KOJI SJEDE U SABORU...' / Zdravstvo štrajka, radi samo najnužnije: 'Trebao sam napraviti 40 pretraga, a napravio sam jednu'

Od Bjelovara, preko Zagreba i Zagorja do Rijeke i Splita, 4 tisuće zdravstvenih djelatnika u 58 ustanova krenulo je u štrajk. Laboranti, radiološki tehnolozi, vozači saniteta skrbili su samo o hitnim pacijentima. U zdravstvu su nezadovoljni Uredbom o koeficijentima kojom su izgubili dodatke za posebne uvjete rada. Kažu, povećanje plaće iz ožujka ni ne osjete. "Nama su dali nekakvih 20, 30 svima ispod 100 eura povišice, a sebi su digli plaće za 60 do 70 posto", kaže Irislav Šabulić, glavni inženjer Zavoda za nuklearnu medicinu KBC-a Rijeka. Traže izmjenu Uredbe o koeficijentima i rast osnovice za najmanje 20 posto. A imaju li podršku pacijenata koji su danas ostali bez zdravstvene skrbi? I najvažnije, do kada će štrajkati, doznala je Zorana Čičak Kulić.