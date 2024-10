Stanovnici Karlovca RTL-u pokazali kantice s mutnom vodom: 'Dijete mi dobiva krastice'

U Karlovcu se tijekom vikenda pojavilo novo zamućenje vode. I dok Vodovod tvrdi da je voda za piće ispravna, građani su zabrinuti za zdravlje i tvrde da su u njoj fekalije. Iz Vodovoda to odbacuju.

O tome kako je živjeti u strepnji od svakog gutljaja, uživo je RTL-ova reporterka Maja Lipovšćak Garvanović u Karlovcu razgovarala sa stanovnicima koji su se okupili i u čašama držali zamućenu vodu.

Naša reporterka izvijestila je da stanovnici govore da problem s vodom traje već dvije godine, da je sve počelo u naselju Dubovac, prema Starom gradu. "Međutim, od stanovnika doznajemo da naselje Banija ima ovaj problem i od ranije, duže od dvije godine", navela je Maja Lipovšćak Garvanović.

Razgovarala je s Marijanom Belančić, stanovnicom Karlovca, koja je navela da je po društvenim mrežama vidjela i objave iz 2020. s istim problemom. "Tada nismo slali mailove, nego smo telefonom zvali Vodovod, koji je redovito dolazio ispirati cijevi. Najveći problem je što je Banija kvart koji ima četiri odgojno-obrazovne ustanove: vrtić, školu i dom zdravlja... Moja djeca, kao i sva druga djeca, nose bočice s kupljenom vodom", rekla je Marijana Belančić.

Navela je da njezino dijete ima atopijski dermatitis te da zamućena voda loše utječe na njegovo zdravlje. "Ne primijetim odmah da je voda žuta. Kad ga operem, on je sav izgreban jer ga tu večer svrbi", navela je ova stanovnica Karlovca. Na pitanje što kažu liječnici i je li problem njezina sina u vodi, kaže da to nitko ne može potvrditi, ali u to sumnja. "Nakon tuširanja s vodom iz vodovoda, koža i kosa ga počnu svrbjeti, izgrebe si lice i dobiva krastice. Ali i naši uređaji se kvare. Sve to nije bez veze", navodi Marijana Belančić.

Na konstataciju da iz Vodovoda tvrde da je voda ispravna, odgovara da ona tu vodu ne bi pila. Nastavila je da nekad ne primijeti odmah da je voda zamućena i žuta, nego kad napuni kadu.

"Prvo šamponiram dijete ili sebe, i kada se ispiremo, primijetimo da je postala žuta. Bojimo se jer smo primijetili da svako malo ja i djeca imamo probavne smetnje. Najveći je problem što se dijete češka i ima osip, to tretiramo kremama, ali to nije rješenje", navodi ova stanovnica Karlovca.

Kaže, do sad su iz Vodovoda ovo rješavali ispumpavanjem vode. "Ispumpavaju i na naš nalog kad ih zovemo. Kod nas su napravili ispust za vodu i to traje sat ili sat i pol. Oni misle da imaju rješenje. Posljednji su put kontaktirali supruga i rekli da bi do kraja ovog mjeseca trebalo nešto riješiti. Problem je navodno u nekom toku, ali što se dešava, nitko nam nije objasnio. Rekli su nam da bi do kraja mjeseca trebali nešto poduzeti", navela je ova ogorčena stanovnica Karlovca.

