Sladoled se topi, a hrana se kvari. Vir zbog sve više apartmana svakodnevno ostaje bez struje

Nakon što su zbog velikih problema s opskrbom električnom energijom na otoku Viru izgrađene nove trafostanice, očito je da apartmanska naselja rastu i da su opet prerasla postojeću infrastrukturu. U špici sezone u dva restorana na otoku Viru obitelj Jelović je danima ostajala bez struje po dva-tri sata, pa su imali velike gubitke.

"U sezoni kada smo imali povećan broj rezervacija, gosti su jednostavno dolazili do restorana i odlazili jer nisu imali uvjete. Od hrane što smo mogli izbacivati, to je s plinskog štednjaka, friteze nam nisu radile, napa nam nie radila, vode nismo imali, veliki je gubitak, veliki stres", kaže ugostiteljica Katarina Jelović i prepričava kako su gosti srećom bili strpljivi i sjedili pod svijećama u njihovom restoranu u Boboviku koji radi cijelu godinu.

Dugotrajno razdoblje visokih temperatura dovelo je do povećane potrošnje električne energije koja je rezultirala pregrijavanjem termičke zaštite transformatora i izbacivanjem osigurača.

Najviše problema se električnom enerijom na Viru imaju naselja Bobovik i Žitna. To su najstarija i najnapučenija apartmanska naselja. Naravno, kada su oni najvrući dani, klima uređaji se doslovno ne gase, pa su izbacivanja iz električne mreže bila česta. Vlasnici kuća se žale da im se kvare kućanski aparati.

"Prije tjedan dana jedno četiri dana nije bilo struje i dostaje dugo trajalo. Ne znam, cijeli dan, pa do 11 sati navečer nije bilo. Četiri dana uzastopno se ponavljalo i to je prvi puta ove godine da se to dešava. Do sad se nije tako dešavalo - kaže Ivan Vinojčić iz Dugog Sela, a Lossa Imirveta koja živi u Njemačkoj, ali na Viru ima kuću za odmor, dodaje kako je ona imala i kvarove: "Za nas što živimo tu je katastrofa, znači uvek se bešto pokvari. Prije tri-četiri dana, ne znam točno, pet minuta bila struja, pet minuta nije imalo i tako stalno par dana je bila i nama se pokvario bojler".

Iz HEP-a ODS-a kažu kako se zbog preopterećenosti postojećih transformatorskih stanica u tom dijelu otoka već dvije godine ne spajaju novi korisnici i da se neće spajati sve do izgradnje nove transformatorske stanice Bobovik 3 i dodaju: "Napominjemo da je realizaciju projekta značajno usporila potraga za lokacijom buduće trafostanice što predstavlja sve veći problem za HEP ODS, a time i za sadašnje i buduće korisnike mreže, pogotovo u turističkim područjima."

Iz Općine Vir kažu kako su upit HEP-u poslali još prije mjesec dana, ali do sada nisu dobili nikakvo objašnjenje.

"Općina Vir nema zemljišta u svom vlasništvu jer je otok cijeli privatni, pa da se upravo na pomorskom dobru rade trafostanice i da izbjegne taj jedan alibi ili da se nema zemljišta ili slično. Ili da se ljude uvjetuje da im ostave određene prostore za trafostanice. Mislim da je jako dobro može iskristiti pomorsko dobro za izgradnju novih trafostanica", predlaže Marino Radovčić, načelnik Općine Vir.

Samo izgradnja novih trafostanica rasteretila bi postojeće na otoku na kojemu zimi ima oko 5 tisuća stanovnika, a ljeti se broj turista i vikendaša popne i do 70 tisuća.

