SLUŽBE ODRAĐUJU SVOJ POSAO / Zbog curenja klora splitski hotel do daljnjeg ostaje zatvoren: 'Svi zaposlenici i gosti su u dobrom stanju'

Splitski hotel Radisson Blu do daljnjega ostaje zatvoren, nakon što je jučer došlo do curenja klora prilikom održavanja bazena. Liječničku pomoć zatražilo je četvero ljudi, od kojih je jedan, inače zaposlenik hotela, zadržan u bolnici na promatranju. Da novih curenja nema potvrdili su nam splitski vatrogasci, dok policija i danas osigurava mjesto događaja kako ne bi došlo do novog incidenta. "Situacija je pod kontrolom međutim hotel je još uvijek zatvoren iz sigurnosnih razloga te ćemo se ponovno otvoriti kada nam nadležne službe daju zeleno svjetlo za to. Provjerava se stanje, ventilira se hotel. Nadležne službe odrađuju svoj posao. Svi naši zaposlenici i gosti su u dobrom stanju. Imamo jednog kolegu koji je još uvijek na promatranju u bolnici, ali se redovito čujemo s njim, dobro se osjeća", kazala je Kristina Rogaljska, direktorica prodaje Radisson Blu hotela za RTL Danas.