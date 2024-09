Koja je cijena ruke Peternela? Zastupnica Marković: 'HDZ će naći načina, bave se prljavim poslovima'

Nakon dvomjesečne ljetne stanke, Hrvatski sabor danas je započeo redovno jesensko zasjedanje i to na novoj lokaciji Vojnog učilišta "Franjo Tuđman" na zagrebačkom Črnomercu na kojoj bi trebao provesti iduće tri godine. Ulazak na pogrešna vrata, gubljenje po hodnicima, pad niz stepenice i klasika i salve uvreda - tako je izgledao prvi dan Sabora na novoj lokaciji.

O prvom danu na novoj lokaciji Sabora razgovarali smo sa zastupnicom SDP-a Ivanom Marković i Nikolom Mažarom (HDZ).

Jeste li čuli predsjednika Vlade da je nakon cijelog aktualca rekao da je sve to zajedno bilo mlako i da niste imali baš nešto energije. Može li to biti zato što se vi u SDP-u ipak bavite svojim unutarstranačkim stvarima pa se i niste baš pripremili kao oporba na prvi dan Sabora?

Ivana Marković: "Apsolutno to nije istina. Postavljali smo pitanje. Moje pitanje je bilo na temu Jadrolinije, tema koja je aktualna cijelo ljeto. Na pitanje koje je glasilo zašto su brodovi preplaćeni u iznosu od tri milijuna eura ministar nije odgovorio. Sva pitanja su bila ona na koje je upozoravao i predsjednik Nadzornog odbora. I to su stvari na koje se nije dao odgovor. Što se tiče premijera, on je nastavio u svom stilu - lupetala, jataci, da buncamo i bilo je naravno vrijeđanja kao i uvijek i vrlo malo konkretnih odgovora na naša pitanja. Što se tiče SDP-a naši procesi idu kako treba. Ako govorite o poništavanju jednog biračkog mjesta, to su stvari koje se se događaju i na parlamentarnim izborima. Sutra će se donijeti konačna odluka, tako da su to stvari koje se inače događaju u svim izbornim procesima. Imamo tijela koja to reguliraju."

Slažete li se vi da je ovo sve bilo blago ili su ove nekakve stvari koje su danas izašle ipak zazvonile? Primjerice, bili vi stali uz ovo što je rekao ministar Šipić zastupnici Daliji Orešković da je ona uvreda za ženu?

Nikola Mažar: "Dakle, bila je na neki način rasprava očekivana. Jedan dio je, kao što ste vi rekli, oporbe, možda ostao još uvijek ono što se kaže dugo toplo ljeto. Drugi dio oporbe vidimo da je unutar svojih unutarstranačkih, ja bih rekao, briga i problema. Vidimo i poništavanje izbora u SDP -u u Splitu itd. Dakle, puno toga lošega se kod njih događa. Mi to razumijemo. Ministar je odgovorio na način kako moje pitanje postavljeno. Ono što je bitnije da je predsjednik Sabora nakon toga reagirao i zamolio i ministra i saborske zastupnike da poštuju dignitet ovoga predstavničkog tijela i da ubuduće svi vodimo kvalitetnije rasprave u interesu građana, a ne spuštanje na osobne razine."

HDZ u nove prostorije nije ušao sa situacijom s kakvom je izišao na ljeto, odnosno Domovinski pokret se, ajmo reći, razlomio. Dva su zastupnika manje u klubu. Danas smo čuli i zastupnika Peternela koji kaže: Vladajuća većina trenutno postoji, ali njegova ruka je skupa. Koja je cijena ruke Peternela?

Nikola Mažar: "Mislim da većina uopće nije upitna. To smo mogli vidjeti da niti oporba u biti to ne dovodi u pitanje. Ono što je bitnije za građane, je stabilna političke situacija koja je neupitna i koja dovodi i do gospodarskog rasta i do povijesnog kreditnog rejtinga A razine. Dakle, da sve ono što smo obećali u našem izbornom programu već sada ispunjavamo."

Hoćete li mu nešto ponuditi?

Nikola Mažar: "Ono što je bitno građanima je da znaju da mogu biti mirni za političku stabilnost, da mogu biti mirni za energetsku jesen i zimu, a većina nije upitna. Hoće li gospodin Peternel ili netko drugi biti još povećani dio te većine to će odlučiti oni koji o tome odlučuju."

Računa li oporba s time da ćemo svaki petak možda morati brojati ima li dovoljno glasova u Saboru?

Ivana Marković: "Pa koliko ja shvaćam, to je problem HDZ-a. Oni se moraju pobrinuti za većinu. Uopće ne sumnjam pošto su oni uveli u političku svakodnevicu kupovanje zastupnika tzv. žetončiće da će se oni pobrinuti i naći način da kupe neke od saborskih zastupnika. To su prljavi poslovi koje HDZ inače radi."