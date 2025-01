SUBORCI U ŠOKU / Kako je profesionalni vojnik postao terorist i ubojica? 'Bio je vrlo inteligentan i pametan'

Definitivno je potvrđeno. Počinitelji obaju brutalnih napada u novogodišnjoj noći, u New Orleansu i Las Vegasu, američki su vojnici. I nije to jedina sličnost. No, vlasti i dalje službeno ne povezuju dva napada, a iako su obojica rođeni Amerikanci, Trump krivi predsjednika na odlasku.