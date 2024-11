'UDARAC NIJE BIO JAK' / Zašto se Jadrolinijin katamaran zabio u obalu? 'Navodno je pukla jedna sajla...'

Novi incident s Jadrolinijom. Katamaran Silba udario je u lukobran u Božavi na Dugom Otoku. Iz Jadrolinije su nam potvrdili da nema ozlijeđenih, a do nesreće je, kažu, došlo zbog tehničkih problema. Putnici su iskrcani,a sve okolnosti najnovijeg incidenta još se utvrđuju. Cijeli slučaj prati RTL-ova reporterka Nikolina Radić koja se javila uživo s najnovijim detaljima. "Brod je trebao uploviti u dugootočke luke Božavu i Brbinj, međutim u Božavi je navodno došlo do puknuća jedne sajle. Kada ona pukne, da laički objasnim, brod se u tom trenutku može kretati samo pravocrtno. A on se trebao vratiti malo u rikverc", objasnila je RTL-ova reporterka.