Od sutra punom parom kreće predizborna kampanja. Katarina Brečić javila se uživo s Markova trga i pojasnila kako će sve to izgledati.

Objasnila je da će političare zaista biti teško zaobići u iduća dva ključna tjedna. To znači da će se pojavljivati u televizijskim, radijskim reklamama i poglavito u online svijetu. Razgovarajući sa svima njima, dojam je da će potrošiti najviše novca na oglašavanje na društvenim mrežama jer na taj način mogu imati najveći doseg.

Mogu doći do najvećeg broja birača. Ne odustaju oni ni od onog klasičnog kontakta jedan na jedan. To znači da će građani političare viđati na trgovima i tržnicama. No, isto tako treba reći da nestaju oni tradicionalni načini komuniciranja i vođenja kampanje u velikim šatorima na velikim skupovima s poznatim pjevačkim zvijezdama. I zapravo samo HDZ najavljuje da će imati četiri velika skupa, dok svi ostali idu na drugačije načine komuniciranja s biračima.

Koju god taktiku odabrali, sasvim je jasno da će sve te političare i političke stranke u idućih dva tjedna biti jako teško zaobići.

DIP i Ustavni sud ne kažu zapravo ništa i čitavo ovo vrijeme oni ne kažu ništa.

Prošlo je dva tjedna otkako je Ustavni sud zabranio predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću da bude u kampanji, da govori da će biti premijer te da on svakoga dana, pa i ova posljednja tri službena dana izborne promidžbe istupa u medije i poručuje "Ja ću biti premijer".

Kada god se obratimo Ustavnom sudu, pa tako i danas, poruka je da su sve rekli u svom priopćenju od 18. ožujka, a tada su rekli da mu zabranjuju da bude u kampanji i da su spremni poništiti izbore i da je Državno izborno povjerenstvo zaduženo za nadzor ispravnosti izbornog procesa, a onda Državno izborno povjerenstvo prebacuje lopticu na Ustavni sud i poručuju da oni nemaju nikakve mehanizme, da ne mogu uvesti bilo kakve sankcije prema predsjedniku Milanoviću.

Nikakva prijava nije ni stigla izbornom povjerenstvu. Političke stranke mogu prijaviti Zorana Milanovića. HDZ tako nije napravio nikakvu prijavu prema DIP-u što sve sugerira da niti njima ne smeta što im se Zoran Milanović uključio u kampanju. Naravno, treba pričekati još do službenog završetka kampanje.