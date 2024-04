'ULOG U BUDUĆNOST' / Zapovjednik protupožarne eskadrile najavio: 'Moramo razmišljati o rastu snaga. To nas čeka'

Pripadnice i pripadnici 855. protupožarne eskadrile proslavili su danas 30 godina osnutka u Vojarni pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku. Bila je to prigoda da najistaknutiji pripadnici postrojbe od 105 članova dobiju i priznanja od vatrogasaca za svoj rad i zalaganje koje im je podijelio ministar obrane Ivan Anušić. RTL-ova reporterka Nikolina Radić razgovarala je s pukovnikom Darkom Kučejem, zapovjednikom 855. protupožarne eskadrile. 'Priznanje glavnog vatrogasnog zapovjednika za prošlu protupožarnu sezonu dobilo je 23 pripadnika eskadrile i jedna pripadnica koja danas nije bila s nama. Petorica koja ove godine odlaze u zasluženu mirovinu dobili su priznanje i zahvalu za služenje u Hrvatskoj vojsci', ispričao je Kučej. Osvrnuo se na nadolazeću sezonu i poručio da su spremni: 'Naravno, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i eskadrila je kao i svake godine spremna za sezonu. Prošle godine nismo imali jako ljeto, ali je ljeto bilo jako u Europi. To nam jednako radi obavezu kao da je u Hrvatskoj jer smo tako angažirani. Raspolagat ćemo gotovo istim brojem zrakoplova - do 5 kanadera i do 6 Air Tractora. Imat ćemo dovoljan broj raspoloživih posada i pilota za zadaće koje će biti stavljene pred nas.' Komentirao je i obuku novih pilota. 'Još je prerano. Ne možemo se praviti da se to ne dešava i naravno da su pripreme krenule, moramo razmišljati o rastu snaga. To je nešto što nas čeka, nešto što će biti ulog u budućnost gdje će nam trebati više pilota i tehničara. Krenule su pripreme, ali ne gledamo kao da će to biti sutra', zaključio je Kučej. Više pogledajte u videu