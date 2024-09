Što se to događa u Svetoj Nedjelji? Deak ostao bez opreme, Zurovec odgovara: 'Da je češće u uredu…'

Preko noći, zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje ostao je bez službene opreme. Tvrdi - iza svega stoji njegov bivši stranački kolega, gradonačelnik Dario Zurovec (NEZ).

"Jednostavno, došao sam u ured, vidio sam da mi nema laptopa, čitača kartice, nekim divnim čudom ni monitora. Gradski informatičar mi je rekao da je on po nalogu gradonačelnika maknuo moje računalo iz ureda", kaže zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje Gabrijel Deak (FOKUS).

Ostao je, kaže, i bez službenog broja. "Ne znam što je kolegi Zurovcu u glavi trenutno, ali ovo što radi je stvarno apsurd", ističe Deak.

Zurovec odgovara da oprema stiže i to nova. "Da je možda češće u uredu bi znao da mu je naručen novi tablet, već ima jedan laptop, tako da će ga u principu dočekati nova tehnologija, a i tako su svi podaci na cloudu. Tako da ne vidim tu neku potrebu za panikom", ističe Zurovec. I dok oduzimanje stare opreme gradonačelnik pravda uštedom, njegov zamjenik ga proziva za rastrošnost.

"Imamo na transparentnosti Grada Svete Nedelje jasno vidljivo koliko je novca isplaćeno tiktokeru koji je kao snimao promocijska videa gradonačelnika i grad Svetu Nedelju. Koštao je 24 tisuće eura", napominje Deak.

O tome se brzo izjasnio i Zurovec. Tvrdi: "Po tom pitanju mogao bih i ja puno toga o troškovima, kako se troše gradska sredstva, kako se koriste službeni automobili, ali osobno smatram da građani nemaju ništa od takvog prepucavanja".

Zajedno su građanima čestitali Božić i Novu godinu, bliski prijatelji i suradnici bili su gotovo 10 godina. Da bi prošli mjesec Zurovec, koji je izborio mandat u Saboru, napustio Fokus, a na mjestu predsjednika zamijenio ga je upravo Deak.

"Njima je treća osoba, a to je Nađi - on je bio u toj igri najslabija karika, a uspio ih je zavaditi. On je apsolutni krivac. Za početak on, a onda i HDZ", kaže Slavko iz Svete Nedelje.

"Nisu lijepa ta podmetanja, oni su bili prijatelji, sad više nisu - to smatram da nije lijepo", zaključuje Jasminka iz Svete Nedelje.

No, kako sada stvari stoje, do pomirenja - teško će doći. Saborski mandat koji je podijelio stranku ostaje kod Zurovca, a nakon lokalnih izbora, i u Gradu će biti mjesta samo za jednog.

