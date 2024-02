predizborni darovi / Za šunkicu i jaja - 50 eura! Zagreb udvostručio jednokratni iznos uskrsnice

Grad Zagreb udvostručio je jednokratni iznos uskrsnice. Ona se s dosadašnjih 26 eura penje na 50 eura, a primit će je više od 23 tisuće korisnika. Za to će iz proračuna Grada biti utrošeno oko milijun eura. Riječ je umirovljenicima s niskim primanjima, korisnicima prava na doplatak za pomoć i njegu, korisnicima osobne invalidnine, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe i braniteljima korisnicima zajamčene minimalne naknade ili naknade za nezaposlenost. "Idemo s povećanjem uskrsnice, neki gradovi je niti nemaju. Idemo na 50 eura uskrsnice. To će obuhvatiti 23.000 korisnika", kazao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. "To je što se tiče dosadašnjih iznosa dvostruko veći iznos i najveći do sada ovo je značajna mjera s obzirom na obuhvat. Kao što je gradonačelnik objašnjavao činjenicu da je to preko 23 000 ljudi koji su primatelji, naglašavamo to i zato što je najveća skupina koja prima ovu uskrsnicu pa onda i božićnicu u istom iznosu su osobe s invaliditetom", kazala je Danijela Dolenec (MOŽEMO!), zamjenica gradonačelnika Zagreba