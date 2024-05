U ilegalnom klubu se, prema sumnjama policije i tužiteljstva - drogiralo na sve strane. Od sinoć je zapečaćen najmanje na 30 dana.

Susjedi koji žive na Ksaveru već dugo su zbog toga ogorčeni.

"Istina, nažalost svaki vikend kad idem na nogomet vidim raspadnute ljude na stanici", kaže Luka Hećimović iz Zagreba.

Put do tajnog ilegalnog kluba nije bio nimalo jednostavan. Uz to što se unutra moglo ući samo uz posebnu uputu, do konačnih vrata vode uski mračni hodnici, ali s jasnim oznakama, a pred samim ulazom stoji video - nadzor.

I naša sugovornica u tom klubu bila je više puta, pa nam je objasnila kako se unutra ulazi.

"Osoba sa unutarnje strane gleda unaprijed tko je na vratima, on procijeni jesi li ti dovoljno okej da uđeš unutra i puste te unutra onda imaš jedan hodnik dugi koji prođeš, onda još jedna vrata, bilo je jedno dvoje troje vrata, to je dosta kompleksno za ući", objašnjava gošća tog kluba.

Specijalna policija upala je unutra prije dva dana. U prostoriji bez dnevnog svjetla zatekli su stotine ljudi. Kod 21. osobe pronađena je droga, dok su ostali gljive, amfetamine, tablete, kokain i ostalo pobacali po prostoru.

Naša sugovornica tvrdi - droge danas ima svagdje.

"Kao što bi racija u bilo kakvom klubu rezultirala time da ima puno droge nađene kod ljudi, isto tako mislim da je to čista slučajnost da je to baš tako možda bilo da je kod nekih ljudi bilo toliko supstanci", dodaje.

