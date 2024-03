'Bit će interesantno' / Za koga (ne)će biti mjesta na HDZ-ovim listama? Kuju se planovi, a kakva je uloga Karamarka?

Pripreme za izbore i u HDZ-u. Glavna tema je završavanje kandidacijskih lista za što rok istječe idućeg petka. Županijske organizacije šalju prijedloge kandidata, a konačnu odluku donosi vrh stranke. Važnu ulogu tu imaju i koalicijski partneri koji imaju svoje ambicije, a pitanje je hoće li se na listi naći bivši šefovi diplomacije - Miro Kovač i Davor Ivo Štir. Upitna je i uloga bivšeg predsjednika Tomislava Karamarka. Iz HDZ-a poručuju kako su promašene teze o tome da se okreću više udesno. "Poslali smo sve prijedloge kao i svi ostali prema dogovoru do jučer navečer. To je sve skupa nekih 60-ak imena potencijalnih", poručio je Mislav Herman. Na pitanje hoće li biti borbe oko mjesta na listama, ministar Šime Erlić ističe da je to uvijek "jedan zanimljiv proces", s obzirom na puno kandidata.