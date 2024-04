Dobra plaća, europska mirovina, putovanja. Mandat u Europskom parlamentu je samo takva prilika za političare, a mi uskoro biramo novu garnituru. Hoće li građani izaći na izbore?

"Mislim se hoću li", kaže Žarko iz Splita.

"Ne pada mi na pamet", kaže Ljubica iz Splita.

Na birališta će vjerojatno oni koji o zastupnicima i njihovom radu nešto i znaju, a znaju li tko je sada od hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu?

"Paaa Borozan, iii tako dalje", kaže Karlo iz Zagreba.

"Ova Borzanić isto.. Borzan, ona je za prava potrošača", kaže Lada.

"Paaa Dubravka Šuica, Karlo Ressler i tako dalje..", nabraja Suzana iz Zagreba.

"Kolakušić, on je dosta, po domaći, lajav, ima tih pratitelja i to ali koliki je efekt toga..ne znam", kaže Žarko iz Splita.

U Europskom parlamentu zakone koji su obvezujući za sve države članice donosi 705 zastupnika. Naših je, otkako je Velika Britanija izašla iz Unije, 12.

Na ovim europarlamentarnim izborima za tih dvanaest mjesta bori se 300 kandidata. Što znači – 25 njih bori se za jedan mandat.

Isto je toliko i lista ove godine, 25, od kojih su dvije nestranačke. Sve skupa manji je interes nego 2019.-e kada su u igri bile 33 liste.

Zdravka iz Zagreba smatra da ljudi slabo prate EU izbore jer se ne razumiju dovoljno u tu temu. Neki, poput Petre - kažu - nisu upućeni u rad naših zastupnika niti ih ta tema zanima.

"Nije vidljivo što oni toliko dobro rade za državu Hrvatsku", mišljenja je Suzana.

Možda rad parlamenta ljude na ulici ne zanima, ali o plaći svi nešto znaju.

"Njihove plaće su dostojno velike, od 27 do 30 000 eura", kaže Suzana.

Tih 26.000 eura prima primjerice Dubravka Šuica, ali ona je potpredsjednica Komisije.

Obični europarlamentarni zastupnik ima minimalnu neto plaću od 7 800 eura. Uz to raspolaže s 350 eura dnevnica, na to još imaju pravo na skoro 5000 eura kao naknadu za opće troškove od kojih uglavnom plaćaju ured, uredske materijale, neke potrebne softvere.. Na sve to svaki zastupnik ima pravo na još 29 000 eura za – osoblje.

"Skoro dvogodišnja prosječna mirovina umirovljenika u Hrvatskoj za njihovu jednu plaću", primjećuje Lada iz Splita.

Posebno zanimljivo za Hrvate – na stranicama stoji da osoblje ne smiju biti bliski rođaci.

Na prošlim je Europskim izborima izlaznost bila manja od 30 posto, daleko ispod prosjeka Europske unije.

Ako dosadašnji zastupnici ne izbore novi mandat, kad navrše 63. imaju pravo na - mirovinu, europsku, ne hrvatsku.