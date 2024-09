Poljoprivrednici na mukama! Umjesto da se beru, jabuke se kupe s tla: Trećina praktički uništena

Umjesto da se beru, jabuke se kupe s tla. Promjena vremena i obilna kiša za poljoprivrednike je stigla prekasno.

"Jako je loša situacija, uslijed visokih temperatura jabuke su nam počele padati, ovdje se iza mene vidi kako je sve palo – sve će na kraju ići u industriju.“, kaže nam Irena Stipčević, voditeljica voćnjaka u Velikoj Ludini.

Velik dio tako će završiti u sokovima, octu ili džemovima. Gospođa Stipčević brine se o 24 hektara i gotovo 90 tisuća stabala. Šteta je, kaže nam, ogromna.

"Mi smo trebali proizvesti prvu klasu, trebalo je sve biti lijepa jabuka – ali bit će industrija i ona ima puno nižu cijenu od prve klase.“, ističe

Zbog kiše, berba je na čekanju i u susjednom voćnjaku. Kažu da im sezona nikad nije bila gora.

"Više je na podu jabuke, nego na stablu – ona ide u industrijsku jabuku, a što se tiče jabuke koja je ostala na stablu upitno je kakva će biti kvaliteta, ali i njezina skladišna sposobnost", priča nam Marina Mišković, voditeljica voćnjaka u Katoličkom Selišću.

Da je normalna godina, urod bi bio oko 50 tona po hektaru. Urod jabuka manji je gotovo 10 posto u odnosu na lani, a najmanje 30 posto plodova je gotovo uništeno.

"Bojimo se da će biti i veća šteta od 30 posto, jer ako ne budemo mogli brati i dalje će jabuka padati sa stabla i šteta će biti još veća", ističe Mišković

Uz to, sve manje proizvođača rezultirat će godinom u kojoj je domaća proizvodnja pala na 60 tisuća tona.

"To će sigurno detektirati nedostatak jabuke do iduće sezone i sigurno će detektirati i cijenu koja ne bi trebala prelaziti 2 eura. Mi smo prognozirali da bi se cijena jabuke kretala, ovisno o sortama oko 1,5 euro, ali vidjet ćemo hoće li se to održati.“ , smatra Branimir Markota, predsjednik Hrvatske voćarske zajednice

Problema je svjestan i resorni ministar, koji je na sajmu u Gudovcu istaknuo da će posljedice ovogodišnje, kako ju je nazvao, epske suše, na domaću poljoprivredu biti ogromne. Prema sadašnjim procjenama šteta je veća od 130 milijuna eura – i još će rasti.

„Pokušat ćemo aktivirati europska sredstva, ali ono što je sad prioritet da dobijemo pravu procjenu s terena, da točno znamo kolike su štete i na kojim kulturama.“ kaže ministar poljoprivrede Josip Dabro.

Voćari kao da svake godine slušaju istu priču i već se boje onoga što slijedi.

"Vjerojatno će trgovački lanci kada primijete da nema jabuke počet će dogovarati uvoz, što bi značilo da će početkom iduće godine, odnosno 4-5 mjesec cijelu – sva naša jabuka koja je u skladištima bit će dovedena u pitanje.“ naglašava Markota.

Otkupna cijena gotovo je jednaka lanjskoj, a cijena koju plaćamo – od polja do stola - naraste dvostruko.