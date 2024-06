Vrhunac je najezde komaraca na istoku Hrvatske. Visoki vodostaji rijeka poplavili su njihova legla i aktivirali rojeve komaraca. Mjerenja pokazuju alarmantne brojke, najveće u Kopačkom ritu gdje je u mjernoj klopci tijekom 12 sati uhvaćeno više od 31 tisuće komaraca.

Život u inače idiličnom mjestu Kopačevo kod Kopačkog rita danas ne izgleda baš tako. Rojevi komaraca su pred ulaznim vratima. "Ima ih koliko hoćeš i to unazad jedno par dana, kako se voda povukla oni su izašli", kaže Mato iz Kopačeva. U ovakvim okolnostima ni najnormalniji poslovi ne odvijaju se normalno. "Popeo sam se na granu, na nozi sam imao jedno 20 komada, a ne mogu pilu ostaviti da pustim dolje, popeo sam se na ljestvu, a oni me grizu" opisuje Mato.

Leteće krvopije grizu i njegove mačke, a u zaštiti doma od komaraca Mato ima i životinjske saveznike. "Dobro pa ima paučine pa i oni pomažu", hvali Mato pauke. Svaka pomoć dobro je došla u najvećoj ovogodišnjoj najezdi komaraca.

Željku koji živi u osječkom prigradskom naselju Podravlje pomaže saveznik iz svijeta bilja. "Ovo odbija komarce, ne znam kako se cvijet zove, ali to odbija komarce", tvrdi Željko iz Podravlja. Jer ih oko tog neznanog junaka nema, za razliku od ostalih zelenih površina koje su ih pune. "Jako ih puno ima. Branimo se, udaramo se i tako, ali jako svrbi kad ugrizu, kao da su jako otrovni", kaže Željko.

Unatoč provedenim tretmanima i u Osijeku je vrhunac najezde komaraca. "Najgore je predvečer, kad se krene sunce spuštati, evo vidite oko mene lete, ali navečer ih bude još puno više", kaže Luka. Lucija tvrdi da ih je toliko da se od njih ne može obraniti: "Nikako, uđem u kuću, to je to, sakrijem se." "Užas, to je, to je strava, neki dan su ih špricali, ali ostale su te lokve gdje se gnijezde, to su rojevi živi", kaže Bernard.

U klopkama za mjerenje tijekom 12 sati uhvaćen je rekordan broj komaraca. Najviše u Kopačkom ritu iz kojeg dolaze u Osijek. "Ovo su nam komarci pretežno s područja Kopačkog rita, to vidimo i po brojkama. Preko 31 tisuće u klopci, na 200 nam je već alarm", kaže Hrvoje Bekina, voditelj Službe za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ. Izdane su preporuke za tretmane komaraca i sa zemlje i iz zraka koji će početi čim vremenske prilike to dopuste, a do tada će se svatko snalaziti kako zna i umije.

