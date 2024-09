Usred vodenog vala krenuli ploviti Dunavom pa ispali iz čamca: 'Jedan je isplivao'

Vrh vodnog vala je stigao, a Dunav se kod Batine izlio iz svog korita. No, vodostaj od 708 centimetara niži je od prvobitno očekivanog pa nasip sigurno čuva Baranju. Poplavljeno je vikend naselje Zeleni otok u kojem su još uvijek dvije osobe.

"Prije nekoliko dana bilo ih je desetak, međutim oni su svi napustili vikendice. Svaki dan obilazimo teren, radimo provjeru stanja, osobe koje su ostale, za sada ne trebaju nikakvu pomoć, imaju svoje plovilo, u slučaju potrebe za hranom i vodom sami se snabdijevaju" kaže nadzornik u intervencijskom timu civilne zaštite Danijel Frtalj.

Osim intervencijskih timova civilne zaštite koje su ovdje zbog sigurnosti ljudi, na Dunavu su i stručne službe Državnog hidrometeorološkog zavoda. Mjere brzinu, dubinu i protok rijeke. Za sada opasnosti od velike poplave nema.

"Ne, nema, nema jer počinje već polagano i padati, tako da u toku dana bi trebao držati još i onda bi trebao početi padati" kaže hidrolog Državnog hidrometeorološkog zavoda Željko Šeketa.

A dok je vodostaj Dunava još uvijek visok, Baranjci promatraju prizor koji se rijetko viđa.

"Došli smo pogledati tu moćnu rijeku koja nam daje da je vidimo u drugačijem stanju, to je to, nema opasnosti, nema ničega, a to je sve moć prirode", kaže Danijel iz Batine.

"Dolazimo gledati, stanujem u srednjoj ulici, ja mislim da je bent siguran, ne trebamo se plašiti", kaže Eržebet iz Batine.



Stevan iz Batine dodaje: "Došlo je do vrhunca, danas centimetar po centimetar opada i to je za nas dobra vijest".

Obrana od poplave rezultat je poduzetih preventivnih radnji koordiniranih službi na terenu. "Ne može biti niti slučajnost niti sreća, kada naiđe jedan ovako ozbiljan vodni val, rezultat velikih investicija i hrvatske Vlade i Hrvatskih voda", ističe načelnik Stožera CZ Osječko-baranjske županije Mato Lukić.

"Sastavnice koje su ovih dana prisutne su garancija za sigurnost naroda i imovine u Republici Hrvatskoj da ovaj vodeni val sigurno prođe", kaže potpredsjednik Vlade Tomo Medved.

Neki mještani Batine s vodnim se valom Dunava opraštaju s mobitelom u ruci. "Evo, danas opada i više nema rasta. Ponio sam mobitel da stavim na Facebook", objašnjava Stevan.

Neki su, pak, nestrpljivi i žele da što brže prođe. "Čamac nam je ostao tamo. Nema šanse doći do njega, nasipom ne smije ni biciklist ići, a ne mi autom", kaže Željko iz Karanca.

U Batinu je u srijedu stigao i turistički kruzer, znakovitog imena – Duh Dunava. No, njegovi se putnici, zbog izlijevanja rijeke iz svog korita nisu mogli iskrcati na kopno. Uživali su u pogledu na moćnu rijeku i otplovili dalje.

Ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Damir Trut kaže da opuštanja još nema dok god je vodostaj Dunava velik. U utorak navečer izbjegnuta je tragedija. "Dva mještana krenuli su čamcem prema vikend naselju Ušće. Vjerojatno ih je udarilo neko drvo i prevrnulo čamac. Ispali su u Dunav, jedan je odmah isplivao i nazvao 112. Uskoro su krenuli u potragu za drugim mještaninom, pronašli su ga, tako da je situacija uspješno završena", kaže Trut. Upozorio je građane da ne ulaze u vodu i ne isprobavaju opasnosti koje nose Dunav i Drava.

Cijeli razgovor s Damirom Trutom pogledajte u videu: