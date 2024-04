PROGNOZA VREMENA / Vraća se sunčanije i toplije proljetno vrijeme

Iako je jučer opet bilo i kiše, a u gorskom dijelu susnježice i snijega, za sve kojima više nije do zimskog ugođaja, imamo dobre vijesti, a to je povratak sunčanijem i toplijem proljetnom vremenu! Od danas pa do sredine idućeg tjedna bit ćemo pod utjecajem prostrane anticiklone koja će nam konačno donijeti stabilnije vrijeme. Danas ujutro nakon razvedravanja bit u prvom redu dosta hladno - temperatura će se nerijetko spustiti na nula stupnjeva, a u gorskoj Hrvatskoj bit će opet i minusa. Česta će biti i magla, osobito u Posavini gdje će se i najduže zadržati. Na Jadranu sunčanije i toplije, od 8 do 11.