Vodostaj Dunava kod Batine je 636 centimetara, a voda je i u poplavljenom vikend naselju Zeleni Otok i svuda oko njega. Preplavila je i prilaznu cestu.

U naselju koje je izvan branjenog područja navikli su na poplave pa su stvari iz vikendica na katovima i terasama. Slično i u naselju Karašica koje se nalazi uz Dravu kod Osijeka.

"Jedni su već podigli stvari više gore i ja sam nekada to radio, a sad - u zadnji čas.“ kaže Šime iz naselja Karašica kojem je voda u proteklim poplavama punila podrum.

Foto: Davor Javorovic/Pixsell

To je naselje u opasnosti je i od Drave i od Karašice i od podzemnih voda.

"Područje je takvo da već sada i ove kiše su natopile dosta zemlju, još ako se pojave te podzemne vode, onda smo mi u velikom problemu.“ kaže Ivanka iz naselja Karašica.

Nadaju se da će ipak proći bolje nego prošle godine kada su kažu, plivali.

"Mislim da će biti ok, nadamo se da nećemo plivati ove godine. Prošle godine bilo je dramatično, meni je došla do vikendice već onako do praga, a mislim da ove godine neće.“ kaže Miroslav iz naselja Karašica.

Naselje brane nasip i box barijere, u obilasku terena je i ekipa Hrvatskih voda, a tu je i zabrinutost ljudi koji u ovom naselju stalno žive.

Unatoč nabujaloj Dravi koja je kod Osijeka dosegla i 386 centimetara život u ovom naselje još uvijek se odvija normalno – možda malo užurbanije nego inače.

Foto: Davor Javorovic/Pixsell

Iako se situacija može vrlo brzo promijeniti, a borba s poplavom zagorčati im život ovi ljudi su odlučni.

"Kako god bilo ostajem – nemam kuda, moram to preživjeti, pa kako bude.“ kaže Ivanka.

"Ne bojim, tu sam, ja ne idem odavde.“ poručuje Šime.

Dunav i Drava u 24 sata narasli su za desetak centimetara, službe za obranu od poplava prate rast vodostaja, u pripravnosti su i poručuju kako bi sve trebalo proteći u redu. No svi će moći odahnuti tek kada i ovaj visoki vodni val proteče iz Hrvatske.