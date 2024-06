PROBIO ČOVJEKA ROGOVIMA / Vlasniku bika i organizatoru prijave. Doznajemo za što ih se tereti i kolika im kazna prijeti

Nakon što je u nedjelju bik na bikijadi u Radošiću rogovima probo muškarca i teško ga ozlijedio, splitska policija kazneno je prijavila vlasnika bika i organizatora bikijade. Policija organizatora tereti za teško kazneno djelo dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, a vlasnika za teško kazneno djela protiv opće sigurnosti. Teško ozlijeđeni muškarac je hitno operiran i liječi se na Jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Split, a napad se dogodio tik do naše ekipe. 'U situaciji ako se utvrdi da postoji odgovornost organizatora vezano za ovo kazneno djelo onda je propisana kazna zatvora do tri godine, a ako se utvrdi da je kod oštećenika nastupila i teška tjelesna ozljeda tada više nije do tri godine nego od šest mjeseci do pet godina. Vlasnik odgovara za bika i tu će se također utvrđivati je li vlasnik u odnosu na bika poduzeo sve ono što je trebao poduzeti da ne dođe do ovoga do čega je došlo', kazao je odvjetnik Damir Primorac