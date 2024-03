DANI KOMUNIKACIJA / Vlasnik nepostojećeg restorana i osuđeni organizator Fyre festivala u Rovinju

Autor bestsellera New York Timesa, osuđeni organizator ozloglašenog Fyre festivala i vlasnik najbolje ocijenjenog, ali nepostojećeg restorana u Londonu. To su sve govornici ovogodišnjeg izdanja Dana komunikacija, festivala kreativnosti koji se održava od 11.-og do 14.-og travnja u Rovinju. Teme će biti raznolike, od ponašanja potrošača do fenomena lažnih vijesti.