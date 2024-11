DIZELAŠ, BENZINAC ILI ELEKTRIČNI? / Hrvatsko tržište automobila bilježi zanimljiv trend: Stručnjak otkrio što Hrvati preferiraju

Hrvati, čini se, vole nove automobile pa smo ih ove godine kupili više nego lani. No, na tržištu se javljaju zanimljivi trendovi. Dizelaš, benzinac ili električni. Za Zlatka nema rasprave. 'Volim benzinca', kaže. Europa ima jasan cilj - a to je odlazak motora s unutarnjim izgaranjem u povijest do 2035. No, prodaja potpuno električnih automobila zapinje. U Njemačkoj je, primjerice, njihova prodaja usporena ili u padu. Europsko tržište sve više osvajaju i automobili s dalekog istoka - Kine. Od početka ove godine do kraja listopada u Hrvatskoj je registrirano 57.181 novih vozila, 12,5 posto više nego lani. Više u prilogu Marija Juriča...