JE LI TO POŠTENO? / Roditelji opravdavaju izostanke djece ne samo kad su bolesni nego i kad nisu naučili

90 sati, odnosno 3 tjedna, toliko je s nastave u prosjeku izostao svaki učenik, a bez obzira na to koji je razlog, gotovo svaki taj izostanak je opravdan. Roditelji bez liječničke ispričnice mogu neograničen broj puta tijekom godine opravdati do tri dana izostanka svog djeteta s nastave. Ravnatelji upozoravaju - mnogi to svoje pravo koriste iz pogrešnih razloga. Više u prilogu Zorane Čičak Kulić...