Bivši sportaš 23 kvadrata prodaje za 250 tisuća eura. Dio od prodaje donirat će pogođenima u poplavama

Stara vila smještena u centru Opatije u potkrovlju ima garsonijeru koja se prodaje. Renovirana je pred ljeto, u sezoni rentana turistima, a sada vlasnik svoja 23 kvadrata prodaje za 250 tisuća eura.

"Ova nekretnina dok je bila u samoj fazi uređenja je već vlasnik imao ponudu koju u tom trenu nije bio spreman prihvatiti", upoznaje nas direktor agencije za nekretnine Alen Kurelić. "Interesa definitivno ima i mislim da će se ona prodati. Jednostavno ona je kvalitetna, na lokaciji je od nekih 50- 100 metara zračne udaljenosti od mora i takvih nekretnina nema u Opatiji“, dodaje.

Uz sve to, omjer kvadrata i cijene postao je top tema. Riječanka Željka Nimac priznaje nam da je šokirana cijenom. "Ne mogu vjerovati da je to moguće, ali očito je! Ali iz iskustva znam da svaka nekretnina ima svog kupca, samo treba čekati", ističe ona.

U ovom slučaju kvadrat je gotovo 11 tisuća eura. Alen Kurelić čija agencija garsonijeru prodaje pojašnjava: "To nisu nekretnine koje se kupuju na kredit, to su nekretnine koje se kupuju kao druga ili treća nekretnina od klijenata koji imaju dovoljno sredstava da si mogu tako nešto priuštiti. Znači Opatija je stvarno specifično tržište, različito od svih ostalih tržišta u Hrvatskoj. Imamo ta tri najkvalitetnija, najjača tržišta, uz Opatiju, to je Rovinj i Dubrovnik tako da tu prolaze cijene koje u ostalim dijelovima Hrvatske neće proći!", naglašava.

Vlasnik garsonijere je bivši sportaš

Ali i u Opatiji prodaja stagnira, a profil kupaca se promijenio. Austrijance i Nijemce posljednjih su godina zamijenili Mađari i Slovenci. Kvadrat se plaća od najmanje četiri pa do 10 tisuća eura.

Ljiljana Kraljević koja je u Opatiju doselila iz Švicarske radi usporedbu: "U ono vrijeme kada smo mi kupovali, to je bilo negdje oko pola milijuna sve. Stan od svojih 115 kvadrata i velikom terasom koja sigurno ima 40, 50 kvadrata. To smo kupili prije 19 godina, bilo je 2005. godine. Eeee! Sreća jelda?!", priznaje nam.

Bar malo sreće uskoro će imati i nepoznat netko u susjednoj nam državi. Naime, vlasnik ova 23 kvadrata, bivši sportaš, nakon prodaje neće sav novac zadržati za sebe.

"Prvu ponudu od 180 tisuća eura vlasnik je glatko odbio. Rodom je iz Bosne i Hercegovine i kaže nam bez obzira za koji će iznos nekretnina biti prodana, 50 tisuća eura donirat će području koje je pogođeno strašnim poplavama i tako se odužiti kraju u kojemu je odrastao“, otkriva naša reporterka Maja Brkljača.

Mnogi su spremni pomoći, ali ovolika je donacija za većinu nezamisliva. Zagrepčanka Katica koja je na odmoru u Opatiji optimistična je: "Ajde da vjerujem! Pohvalno je, lijepo zvuči, super je, u svakom slučaju!“.

Kap je to u moru potreba naših susjeda! Kojima je svaki euro itekako važan u tragediji koja ih je pogodila.