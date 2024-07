Ne cvjeta cvijeće u hrvatskom turizmu! Igor Ivančić, čija obitelj u Crikvenici stotinu godina ima fotografsku radnju u tom je štihu lani uredio četiri apartmana. Na glavnoj su crikveničkoj šetnici cijene iste, a rade lošije no prošle godine. "Lani smo s iznajmljivanjem počeli sredinom srpnja, ali smo odmah bili popunjeni 100 posto i to skroz do kraja rujna. Ove godine, na današnji dan imamo dva apartmana prazna! Ovisno o apartmanu, cijena je od 140 do 150 eura, prvi red smo do mora, novouređeno je sve, prilično luksuzno", govori nam vlasnik.

U jednom crikveničkom restoranu u vrijeme ručka pune stolove može se nabrojati na prste jedne ruke. Na glavnoj je šetnici, cijene su ostale iste kao lani, a pizzu možete pojesti za 12 eura. Vlasnik Robert Palić ne skriva nezadovoljstvo: "Imamo pet ugostiteljskih objekata u prvom redu do mora, imamo mali obiteljski hotel isto već 20 i nešto godina. U odnosu na prošlu godinu, sezona je minimalno 40 posto slabija", govori nam.

'Neće ovo biti najlošija sezona, već je'

Kaže, ne zna kako će se izvući, ima 85 radnika iz cijeloga svijeta. Pitamo ga brine li da će ovo biti najlošija sezona u posljednjih 20 godina koliko se i bavi turizmom, a odgovara nam kratko: "Ja ne mislim da će biti, nego već mislim da je!".

U lipnju su, suprotno očekivanjima, kola pošla nizbrdo. Svi su radili lošije, među njima i hoteli. Jedan s pet zvjezdica u Crikvenici trenutno ima 15-ak posto praznih soba. "Nama je cijena sobe 350-360 eura i može biti u porastu, to govorim o početnoj cijeni. Situacija se mijenja iz dana u dan, nama rezervacije ulaze svakodnevno tako da će to sada kroz koji dan prema vikendu, sigurno biti na 95 posto popunjenosti", pojašnjava zamjenik direktora Sanjin Ilić.

Iz Ministarstva turizma kažu da je od početka godine jedan posto više noćenja, dok je srpanj kao lanjski. Podsjećaju da je u privatnom smještaju čak 23 tisuće kreveta više no lani pa je ponuda veća od potražnje.

Prazne vile i kuće s bazenom

Po nekim procjenama slobodno je više od 1200 vila i kuća s bazenom. U hotelu u Selcu na recepciji razgovaramo s gostom koji je stigao iz Čakovca i ove se godine umjesto apartmana u kojima je inače ljetovao odlučio za hotel.

"Supruga je zaslužila malo da se odmori da ne mora kuhati, a koincidencija je da smo u ovom hotelu koji se tada zvao hotel Varaždin, 1977. godine bili smo na bračnom putovanju! Čim smo ovdje o cijeni ne treba razmišljati, uspjeli smo nešto uštedjeti", priznaje Veselin Biševac.

Dovoljno za tjedan odmora u hotelu s četiri zvjezdice u kojem je soba za dvoje 195 eura, inače osam posto skuplja no lani.

"Imamo 178 soba u hotelu, četiri ili pet soba prazno za koje vjerujem da će se s booking gostima do kraja dana napuniti, tako da mislim da smo među onima kojima je ova sezona bolja nego prošle godine", ne skriva zadovoljstvo Mihael Jovanović, direktor hotela koji je posljednje podatke dobio od Uprave tvrtke.

Neće takvih biti puno. Divljanje cijena došlo je na naplatu, a jednom izgubljenog gosta teško je vratiti. Jer turizam nije trka na sto metara, nego na duge staze.