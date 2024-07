Vlasnici na more - ljubimci na cestu. Tako je to, nažalost, uvijek za vrijeme godišnjih odmora. Sklonište za napuštene životinje se užurbano puni, a ne pomaže ni novost da je to sada -kazneno djelo.

Tužni prizori u Dumovcu. Mjesta gotovo više i nema. U punim boksovima Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba trenutno boravi oko 160 pasa i mačaka, a svakim danom dolaze im novi sustanari. Među njima su i sedmomjesečni Tata i Lara, koji su nađeni zaključani u napuštenoj zgradi sajmišta na Jakuševcu.

"Vlasnici kažu da ih nisu napustili, vlasnici su samo otišli na godišnji odmor, a činila im se genijalna ideja da ostave dva psa u nekoj napuštenoj zgradi na ovoj vrućini, u zgradi je bilo normalno, ne znam ni sama koliko, 50 stupnjeva", govori Tatjana Zajec, voditeljica Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba Broj dojava o napuštanju za vrijeme godišnjih odmora povećao se za tri do četiri puta. "Neki dođu sretni, veseli, ni ne znaju što ih je snašlo, a neki dođu splašeni, zbunjeni i mora se s njima raditi da se naviknu na život u azilu", kaže veterinarski tehničar Mateo Vinković.

Slučaj Lare i Tate prijavljen je Državnom inspektoratu te se iz skloništa nadaju da će vlasnici biti adekvatno kažnjeni, a psi udomiti kod odgovornih vlasnika. Iako je u travnju izmjenama zakona napuštanje životinja postalo kazneno djelo s predviđenom kaznom do godine dana zatvora, građani težine svojih postupaka očito još nisu svjesni. "Mislim da će biti prava stvar kad ljudi odu u zatvor, a evo s obzirom na to da se to još nije dogodilo, mislim da je ista situacija kao prije tog zakona", smatra Tatjana Zajec.

A dok jednu napuštaju, drugi udomljavaju.Za one koje žele udomiti psa ili mačku sklonište je otvoreno svakog dana. Za njih, godišnjeg odmora nema. Onima, pak, koji prije putovanja ostavljaju životinje na cesti, poručuju da o tome dobro razmisle prije nego što se obvežu prihvatiti kućnog ljubimca kao dio obitelji.

