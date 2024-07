Nevrijeme je trajalo 15-ak minuta, a tuča i jak vjetar za sobom su ostavili ogromnu štetu. Na obiteljskom gospodarstvu u Domašincu blizu Čakovca uništeno je sve na čemu su tijekom cijele godine radili poljoprivrednici.

"Bila je od veličine lješnjaka do veličine ping pong loptice, bila je nazubljena i svakakvih oblika. Baš sam se osjećala jadno i nemoćno, gledaš se i pitaš zašto, a danas malo pozitivnije možda se da nešto izvući", rekla je Maja Zelenić, vlasnica OPG-a iz Domašinca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stradali su vanjski vrtovi ali i plastenici.

"Sve folije, duple folije, sve je probušeno. Šteta se vidi na svemu što nam ovdje raste, paprike, lubenice, zelje, nekoliko 10-ak tisuća eura je u pitanju", poručila je Maja Zelenić, vlasnica OPG-a iz Domašinca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Domašincu kažu, nema vrta ni polja koje je ostalo čitavo.

"U 10 minuta kraj svijeta je bio, to je led bio kao orah još i veći. Štete su dosta velike, stradao mi je kukuruz, suncokret, tikve ali i gospodarski objekti", rekao je Kristijan Peras, vlasnik OPG-a iz Domašinca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posla je bilo i za vatrogasce, odradili su više od 20 intervencija.

"Bilo je srušenih stabala na prometnicama, ispumpavanje podruma, a imali smo i srušeni dimnjak koji smo skidali da ne bi palo na glavu prolaznicima", poručio je Robert Meglić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ukupna šteta tek se treba utvrditi, a poljoprivrednici očekuju pomoć.

Ako bude uvjeta s obzirom na razmjere štete proglasit ću elementarnu nepogodu, za cijelu županiju ili za određeno područje gdje će razmjeri štete biti veći", poručio je Matija Posavec, župan međimurski.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Drugi put u dva tjedna tuča je pogodila Varaždinsku županiju. Ovoga puta suncokreti su potpuno polomljeni.

"Suncokret je polegao jako, to je šteta potpuna. Na kukuruzu je prvi put šteta bila 35 do 40 posto, a sada je još toliko stradalo", rekao je Emil Kotolenko, poljoprivrednik iz Općine Cestica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šteta se zbraja i u vinogradima.

"To pokazuje da moramo u budućnosti razmišljati da to neće biti jedina djelatnost kojom se bavimo, od koje živimo, to je preveliki rizik, svaka godina nosi svoje poteškoće i nevremena, morat ćemo se okrenuti još nečemu", poručio je Slavko Kotolenko, vinogradar iz Općine Cestica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nevrijeme je na Sjeveru stvorilo mnogo problema.

"Bilo je porušenog drveća, bili smo bez struje jučer od 10 sati do danas, vatrogasci su uspjeli očistiti sve ceste", rekao je Mirko Korotaj, načelnik Općine Cestica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad se popiše sve što je stradalo Općina će od županije zatražiti proglašenje elementarne nepogode.