Ekstremni vremenski uvjeti postali su nam svakodnevica, izmjenjuju se toplinski valovi i oluje, a o svemu smo razgovarali s našim meteorologom Dorianom Ribarićem.

I prije je bilo toplinskih valova po čemu je ovaj drugačiji?

"Toplinski val kao pojava i nije neobičan te je očekivan, ali ovako dugačak ovako dugotrajan toplinski val koji će potrajati i cijeli idući tjedan jest neobičan. I to je nešto što očekujemo u budućnosti da će biti sve češće i sve dugotrajnije. Ono što se događa u ovom trenutku u Europi je da nam je zapadni dio kontinenta svježiji. On je hladniji od prosjeka. Tamo se redaju ciklone i frontalni poremećaji i zadržavaju se nekako sve iza Alpa. Naši krajevi su u polju anticiklone, tj. u polju vedrine i stiže nam taj vrlo vruće afrički zrak s južnim strujanjem i takva će situacija potrajati. Mi smo trenutno na nekom rubnom području, pa malo vlage možda može procuriti do naših krajeva. Zato imamo ovakve nestabilnosti, kao što smo imali jučer ili danas poslijepodne na sjeverozapadu Hrvatske."

Jesu li ovo onda i rekordne vrijednosti?

"Pa ne očekuju se nikakvi rekordi, neće tu biti ni 40 stupnjeva, Možda bude oko 40 u nekim dijelovima Dalmacije idućeg tjedna oko utorka uz fenski efekt bure, no ne očekuju se nikakvi rekordi ni oni apsolutni, a ni mjesečni. Naime, srpanj je najtopliji mjesec u godini, a ovaj toplinski val specifičan je jer dugo traje, ali dugo traje i ta anomalija. Dakle, taj odmak od prosjeka gdje smo šest ili sedam stupnjeva topliji od prosjeka konstantno."

Noći su nam jako tople i teško se spava, možeš li nam reći nešto o tome?

"Da, možemo reći da su to prave tropske noći, kako na kopnu gdje su to tople noći i temperatura ni ne ide ispod 20 stupnjeva tako i na moru gdje se ne ide ispod 25 stupnjeva čak ni u 23.00, 24:00 sata. Temperatura bude i oko 30 Celzija, što je primjerenije, recimo za neke dnevne temperature. Takvih noći kroz povijest imamo sve više na primjeru Splita to je jasno vidljivo kroz podatke. Takvih noći smo imali desetak, pred možda 50 do 60 godina u cijelom ljetu, a sada ih imamo gotovo trećinu ljeta. Ne možemo se dobro naspavati. Ovog ljeta u Splitu je takvih noći bilo 22. A još imamo 45 ljetnih dana."

I što nas čeka u tih 45 dana ima li oluja na vidiku?

"Nažalost, svaki toplinski val može završiti grmljavinskim nevremenom. To vam je kao da na vruću tavu bacite kapljicu hladne vode. To je jedan buran proces, lokalan, ali buran. I onda se događa to postepeno hlađenje. Očekujemo da barem idućih desetak dana bude vrlo vruće. Nakon toga bi mogla popustiti ta vrućina. Nažalost, eto, moguće je i nevrijeme, ali to ne možemo precizirati do samog trenutka kada se to dogodi."