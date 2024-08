Novi udar na građane, uskoro stižu veći računi za energente. A ostaje li lista jeftinijih proizvoda?

Suncokretovo ulje, mlijeko, brašno, šećer, cijelo pile samo su neki od 30 proizvoda s ograničenom cijenom do kraja rujna. Građani bi htjeli da tako i ostane.

"Prije bi za 10O kuna mogli kupiti punu košaru. Sada onako za 10 -15 eura možemo kupiti svega dvije-tri stvari", svjedoči nam Zagrepčanka Karla. Mario govori da su cijene iste kao u Italiji, dok Stjepan smatra da je sve preskupo.

A moglo bi biti i skuplje odluči li Vlada ukinuti ograničenje cijena proizvoda. Za to su u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, dok je Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača ukidanje neprihvatljivo. Pisat će i pismo premijeru.

"Ne da bi trebalo ostati nego to treba i proširiti dodati više voća i povrća, nije ni to meso bilo pogođeno, a poslije se to svelo na lošije kategorije", ističe predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević, uvjerena da bi ukidanje mjera bio udarac za građane. "Jer nisu svima porasle plaće kao Vladi i zastupnicima", dodaje.

Irena Weber iz Hrvatske udruge poslodavaca kaže da su mjere bile pravdane u vrijeme krize, no sada smatraju da je vrijeme da se ukinu. "Jer su neke kompanije pogođene, jer neke tvrtke posluju upravo u segmentima jaja i mlijeka pa su time i snažno pogođene", ističe.

Što će biti s režijama?

No, sigurno će porasti cijene energenata jer Vlada smanjuje subvencije za struju i plin.

"Mogu najaviti da će eventualno biti nekih blagih korekcija vezano za mjere, ali da bi cijene trebale ostati u postojećim okvirima ili uz blagi rast, koji ne bi trebao imati negativnih efekata na građane i malo poduzetništvo", najavio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar prije dva dana.

Kojima potencijalno ukidanje zabrinjava jer velika poduzeća već dulje vrijeme plaćaju tržišne cijene energenta.

"Sigurno treba paziti na segment malog i micro poduzetnika jer su oni imali subvencionirane mjere", nastavlja Weber.

A što ako im se mjere u potpunosti ukinu? "Sigurno će za pojedine biti udarac. Nije lako prilagoditi se preko noći rastu od 30 posto", smatra Weber.

"Bilo je za očekivati da će se kada tada smanjiti. Mi tražimo da se ta mjera postepeno smanjuje kako bi se poduzetnici mogli prilagoditi novom poslovanju", apelira Branka Prišlić iz Udruge glas poduzetnika.

Prilagođavat će se i mjere, a konzultacije o novom paketu u Vladi kreću idući tjedan. Do tada građani i mali poduzetnici što se tiče cijena režija nakon rujna još uvijek tapkaju u mraku.