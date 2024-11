Kasno sinoć propucan je bivši nogometaš i trenutačni pročelnik u Vukovarsko-srijemskoj županiji Mario Meštrović. Tko je počinitelj na biciklu - policija još uvijek pokušava saznati. Iz Vinkovaca se uživo javio RTL-ov reporter Bojan Uranjek koji je o cijelom slučaju i ključnim tragovima razgovarao sa sudskim vještakom za balistiku, hladno i vatreno oružje Dubravkom Gvozdanovićem.

Kojim smjerom krenuti, koji ključni tragovi i indicije mogu policiju najbrže dovesti do počinitelja?

Policija sasvim sigurno najbolje zna u kojem smjeru treba krenuti, a to su tri smjera. Jedan je prema žrtvi koja mora biti osnovni subjekt obrade. Drugo je analiza materijalnih dokaza pronađenih na mjestu događaja, a koliko sam upućen radi se o čahurama i zrnu koje je ostalo u tijelu žrtve. Treće i najključnije je operativni rad kriminalističke policije na terenu. U ovom slučaju su ključna 48 odnosno 24 sata.

Tri hica u noge bivšeg nogometaša

Imate puno iskustva u sudskom vještačenju, no ovakvih slučajeva nema puno. Fantomka, pucanje u koljena, bježanje na biciklu.. Koliko će sve to otežati policiji posao?

Mislim da neće ako bude postojala volja da se to djelo razriješi. Gotovo sam siguran da se to djelo može razriješiti. Ključna su 48 odnosno 24 sata da se operativnim radom na terenu razjasne okolnosti i može se doći do počinitelja.

Vjerujete da će tako biti ovoga puta? Pitam Vas jer je prije šest mjeseci u Osijeku izrešetan auto Josea Bote. Još uvijek se nije otkrio počinitelj…

Ja sam možda stara garda, ali ponavljam, ključna su prvih 48 odnosno 24 sata. Kada govorimo o tom razdoblju. mislimo na onaj voljni trenutak da se djelo riješi. Ako bude postojalo političke volje da se riješi, gotovo sam siguran da policija može riješiti.

