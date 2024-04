BRUTALNO I UZNEMIRUJUĆE / Video vršnjačkog maltretiranja šokirao Splićane. Doznajemo kakve im prijave prijete

Splitska policija privela je četiri maloljetne osobe nakon što se u nedjelju navečer na društvenim mrežama pojavio video na kojem nekoliko maloljetnica maltretira, tuče i vrijeđa vršnjakinju. Sve to su i snimale. Čeka se završetak kriminalističkog istraživanja i odluka policije o tome za kakvo će kazneno djelo prijaviti maloljetnice. Neslužbeno doznajemo da će biti najmanje jedna kaznena prijava i to za nasilničko ponašanje, a izgledna je i prijava zbog zlouporabe prava djeteta, što se odnosi na snimanje i objavljivanje snimke nasilja i ponižavanja. Moguća je i prijava zbog pokušaja nanošenja teških tjelesnih ozljeda. 'Što je tome uzrok? Pa i roditelji, jer roditelji trče za zaradom, a onda se na odgoj sve manje i manje misli', smatra Čedana Šalov. 'Prijateljica mi je jutros poslala snimku i - da vam pravo kažem - toliko sam se uznemirila jer mi je to jednostavno nepojmljivo da tako nešto može postojati', rekla je Tatjana iz Splita. Više pogledajte u videu