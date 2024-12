Ova bolnica vraća osmijehe, a kirurzi spašavaju živote onkološkim pacijentima: 'Roditelji ih ne prepoznaju'

Nakon čak tri operacije lica koje je Mauro prošao u svoje dvije godine, nema bolje potpore i zaklona od ruku tate Dražena.

"Većinom se igramo, idemo šetati i na kavu. Najvažnije da ima nekog svog ovdje, to je neopisivo. Onda bi bio sam", govori nam Dražen Ivošić o teškim trenucima koje provodi sa sinom u bolnici.

Mali Mauro postao je veliki prijatelj osoblja Kliničke bolnice Dubrava. Glavna sestra Odjela za malformacije i deformitete čeljusti i lica Silvija Foršek već trideset godina ove hodnike pretvara u privremeni dom za najmlađe pacijente s deformacijama lica.

"I kad dođu djeca s rascjepom, oni imaju predivan osmijeh i oči. A kad dođu roditelji nakon operacije kažu - to nije moje dijete. Mislim da je to najveća pohvala. Srce puno kao kuća. Mislim da sam puno generacija ispratila. Neki su se oženili, neki imaju svoju djecu, drago mi je kad se jave, kad me pozdrave", opisuje Silvija svoj poziv.

KB Dubrava centar je u kojem se liječe sva djeca s deformacijama iz cijele Hrvatske. Godišnje se operira čak stotinjak najmlađih pacijenata s problemima poput Maurovog.

Heroji iz operacijske sale

Maksilofacijalni kirurg i plastični kirurg glave i vrata Predrag Knežević kaže: "Tu je doslovce pola milimetra jako važno jer je to ono što se prvo vidi. To je nos, to je usna. Imali smo sad nedavno dijete s incidencijom jedan na pet milijuna malformacija donje usne s rascijepljenom donjom čeljusti, to su zapravo rijetke operacije".

Ni takve za njih nisu problem. Heroji iz operacijske sale u Dubravi sposobni su izvoditi zahvate kao u najboljim svjetskim centrima za maksilofacijalnu kirurgiju.

Od traumatologije do plastične kirurgije, tu se rekonstruiraju čeljusti, liječe upalna stanja i deformacije, spašavaju životi onkoloških pacijenata. I tako već 85 godina.

Hospitaliziraju oko 2000 pacijenata i obave oko 4200 operacija godišnje.

"Srećom, razvojem plastične i rekonstrukcijske kirurgije mikrokirurških zahvata mi smo danas, za razliku od prije 30 godina, u mogućnosti nadomjestiti te efekte. Naši pacijenti danas iz bolnice izađu s manjim funkcijskim i estetskim deficitom", govori nam ravnatelj KB-a Dubrava Ivica Lukšić.

Za budućnost hrvatske maksilofacijalne kirurgije nema straha. Interes mladih liječnika za ovo polje raste pa im predstojnik Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju KB-a Dubrava, s desetljećima iskustva u operacijskoj sali, poručuje: "Ako znate svoj posao i ako znate što radite, onda niste pod nikakvim stresom. I to je ono što je najvažnije, dobro znanje, dobra edukacija, praćenje svih najnovijih svjetskih trendova i odlasci van na edukaciju, kad se nove stvari dogode odete van, pogledate i donesete to doma".

Zbog svih onih koji, poput malog Maura, čekaju da im na lice vrate još ljepši i veći osmijeh.