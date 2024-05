Što stoji u programu nove Vlade HDZ-a i Domovinskog pokreta? Pet je točaka, odnosno viđenja nove i bolje Hrvatske koja bi trebala biti uspješna, vitalna, pravedna, održiva i suverena. U okviru uspješne Hrvatske je rast BDP-a najmanje na 80 posto Europske unije, kao i rast kreditnog rejtinga, prvi put do kategorije A. Obrnuti smjer najavljuju za inflaciju i javni dug.



Kroz sigurnije tržište rada potaknut će otvaranje 125 tisuća novih radnih mjesta, a prosječna neto plaća popet će se na 1600 eura, minimalna na 1250 eura. Identično kao u programu HDZ-a. Do 2030. svako dijete trebalo bi imati mjesto u vrtiću, a za tri godine svi bi osnovnoškolci trebali pohađati cjelodnevnu školu. Kako bi se privukle strane kompanije, pa i središta europskih agencija, kreće i postupak otvaranje Europske škole u Zagrebu.



U uspješnoj Hrvatskoj još je i decentralizacija upravljanja državnim nekretninama kao i nove mjere prevencije i sankcija nezakonite gradnje. Tu je još, uobičajeno, i zelena i digitalna transformacija, ali i prometno povezivanje Hrvatske na kopnu i na moru, kao i očuvanje kulturne baštine. U Vitalnoj Hrvatskoj najavljuju dvostruko veću naknadu za novorođeno dijete, kao i povećanje roditeljskih naknade, ali delimitiranja nema. Umjesto 20, očevi će moći 30 dana na plaćeni dopust. Najavljuju i povećanje doplatka za djecu za sve skupine korisnika.



Prosječna mirovina do kraja mandata trebala bi biti najmanje 750 eura, a uvode i godišnji dodatak za umirovljenike. Radit će se na gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji svih krajeva, a najavljuju i promicanje amaterskog i profesionalnog sporta. U pravednoj Hrvatskoj klasične najave - od neovisnosti pravosuđa do borbe protiv nasilja i korupcije - sve to uz ulaganje u infrastrukturu i povećanje plaća djelatnicima. Plan je i novi zakon o medijima u kojem, doduše, ne spominju novi hrvatski kulturni imaginarij, što je bio plan DP-a.

Upravni procesi bit će jednostavniji ili se ukidaju. Nastavlja se i reforma zdravstva - od smanjenja lista čekanja do uvođenja posebnih programa. Problem rasta cijena nekretnina misle riješiti Nacionalnim planom stambene politike. U održivoj Hrvatskoj navode dekarbonizaciju gospodarstva, energetike i prijevoza, smanjenje odlaganja otpada, nove centre za gospodarenje otpadom i bioraznolikost.



Tu je i ulaganje u obnovljive izvore energije, podrška hrvatskom selu i poljoprivredi, uz ostalo i izgradnja 5 novih ribarskih luka. Uz nastavak obnove nakon potresa, cilj je poboljšati i modernizirati zgrade u kojima živimo. Za kraj - suverena Hrvatska koja jačanje granične policije zbog suzbijanja ilegalnih migracija, osnažena suradnja s europskim agencijama, ali i modernija vojska. Od obnove vojarne u Belom Manastiru do opremanja mornarice višenamjenskim brodom.



Vlada će nastaviti skrb o braniteljima; pa i graditi nove veteranske centre. Spominju se i Hrvati iz BIH uz ostvarenje njihova prava biranja svog predstavnika. Poticat će se povratak Hrvata u domovinu tako da, po povratku, pet godina neće trebati plaćati porez na dohodak.

Ako vas puno toga podsjeća na HDZ-ov izborni program - u pravu ste. Očito se sviđa i novom partneru, Domovinskom pokretu, jer su ga zajednički potpisali, a njihovih dijelova gotovo uopće nema:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa