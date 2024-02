"Kakvo fašnik vrijeme ima, po njemu se ravna korizma". Tako nam kaže nepouzdana izreka pučkog meteorologa, ali čini se da će ovogodišnja korizma nastaviti trend iz veljače i gotovo sigurno u cjelini biti iznadprosječno, u početku i prilično stabilna. Maškare su naime, zajedno s pojačanim vjetrom rastjerale današnje oblake, a u polju anticiklone prilike će idućih dana biti još stabilnije i sve mirnije.

Vrijeme u srijedu

Ujutro i prijepodne prevladavajuće vedro, ali bit će to hladnije jutro. Na kopnu uz najnižu temperaturu oko 0 Celzijevih stupnjeva ili mali minus, nerijetko uz jutarnji mraz. No, iako između 7 i 10 stupnjeva, podjednako hladno će se činiti i duž same jadranske obale, osobito na južnom dijelu Velebita te srednjem i južnom Jadranu gdje će puhati umjerena i jaka bura i tramontana, mjestimice s olujnim udarima, posebice podno Biokova. Mirnije oko Istre.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, malo oblaka uglavnom uz granicu sa Slovenijom i na sjeveru, ali onih koji ne kvare dojam sunčanog vremena. Temperatura slična ili za nijansu niža. Dakle, svježe, između 11 i 13 Celzijevih stupnjeva, ali to je i dalje znatno iznad prosjeka za sredinu veljače.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu uglavnom sunčano, prolazno samo visoki, često samo prozirni oblaci. Vjetar većinom slab, ponegdje samo još uvijek umjeren sjeverozapadni pa će se činiti malo manje hladno nego danas uz 11 do 12 stupnjeva.

Na vjetrometini će svježe biti i u još sunčanijoj Dalmaciji, iako uz 15-16 pa i 17 Celzijevih stupnjeva. Naime, tu ostaje razmjerno vjetrovito uz umjerenu i pojačanu tramontanu, koja će značajnije slabjeti tek kasnije navečer.

Na sjevernom Jadranu dosta sunca, samo malo oblaka na nebu, i to tek prolazno. Mirnije, vjetar gotovo potpuno slab, na otvorenome sjeverozapadni. Temperatura oko 14-15, a iznad 10 stupnjeva bit će i u gorskim područjima.

Idućih dana na kopnu

U unutrašnjosti do subote pretežno ili barem djelomice sunčano, ujutro nakratko s maglom. Od vikenda povremeno uz više oblaka, potkraj subote i u noći na nedjelju s kišom, kao i početkom idućeg tjedna. No, temperatura bez veće promjene, samo će jutra od subote biti malo manje hladna.

Idućih dana na moru

Na Jadranu većinom sunčano. U četvrtak manje vjetrovito, a vjetar će posve oslabjeti u petak pa će zato i tu biti moguća kratkotrajna jutarnja magla. Najizglednija na otvorenome moru sjevernog dijela, ali i uz zapadnu obalu Istre. Temperatura bez promjena.