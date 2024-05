Imunološki zavod dobio je suglasnost Vlade za potpisivanje ugovora s odabranim najpovoljnijim ponuđačem za izgradnju tvornica za proizvodnju zmijskog protuotrova u poslovnoj zoni u Rugvici. RTL-ova reporterka Zorana Čičak Kulić razgovarala je s Vedranom Čardžićem, ravnateljem Imunološkog zavoda.

Kada kreće proizvodnja zmijskog protuotrova?

"Ako sljedeći tjedan uspijemo potpisati ugovor, što je za očekivati, jučer je Vlada donijela odluku što je preduvjet. Po samom ugovoru, izvođači imaju šest mjeseci za ishođenje građevinske dozvole za glavni projekt koji je baza za ishođenje građevinske. Nakon toga, čeka se građevinska i onda 12 mjeseci za samu izvedbu, za samu gradnju. To bi značilo, sve skupa, ovisi koliko ćemo čekati građevinsku, godina i 9 mjeseci do dvije godine."

Hoćemo li proizvodi zmijski protuotrov samo za naše potrebe ili ćemo ga izvoziti?

"Mi ćemo ga imati i za izvoz. Naravno da ćemo ga prvo za naše potrebe jer to i je bit cijele priče, ali s obzirom na to da su takve količine, negdje godišnje je 60 ugriza i otprilike toliko treba. Mi ćemo moći proizvesti znatno više. Tako da u svakom slučaju, imat ćemo potencijala za izvor."

Kakva je sada situacija?

"Ministarstvo je interventno uvozilo. Svake godine se interventno uvoze onoliko koliko se potroši, dok se to još može. Zato je bitno da imam naš proizvod za koji znamo da ćemo ga uvijek imati. Mislim da godišnje ima oko 60 ugriza. Trenutno, koliko mi je poznato, postoji 200 ampula."

Što će se još proizvoditi u Rugvici?

"Zmijski je prva faza. Trenutno nam je u tijeku natječaj za javljanje za projektiranje pogona za proizvodnju lijekova iz ljudske plazme. Taj natječaj traje, to će nam biti druga faza. Isto tako nam je u tijeku natječaj za gradnju i projektiranje upravne zgrade. To nam je bitno da imamo gdje biti dok se sve to skupa radi. Nakon toga idu virusna cjepiva, ali to smo stavili u plan za budžetiranje za sljedeću godinu i za 2026., 2027. i 2028."

Koliko ljudi planirate zaposliti i imamo li u Hrvatskoj stručnjake za to?

"Mislim da će oko 250, 260 ljudi biti dovoljno, samo bitno drugačija struktura nego je to danas."

Što će za Hrvatsku značiti ponovna pokretanje proizvodnje u Imunološkom zavodu?

"To će značiti - strateški proizvodi kod nas u Hrvatskoj, u našim rukama. Ne ovisimo ni o čemu, o nekim geopolitičkim situacijama. Mali smo i nitko neće voditi brigu o nama ako mi nećemo voditi brigu sami o sebi. Imat ćemo dovoljno naših proizvoda, ali i za izvoz, ako će se moći i trebati."