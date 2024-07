Nakon 60 dana blokade, varaždinski tekstilni div Varteks ide u stečaj. Nakon što je Nadzorni odbor još u petak dao suglasnost Upravi da pokrene stečaj, danas su tu odluku poduprli i radnici. Uprava smatra da je stečaj u najboljem interesu tvrtke kako ne bi izgubili cijelu maloprodajnu mrežu i kako 550 radnika u međuvremenu ne bi ostalo bez prihoda.

Karlo Koprek predsjednik Uprave Varteksa kazao je da je Uprava donijela odluku već prošli tjedan

Tekst se nastavlja ispod oglasa

" Išli smo na Nadzorni odbor da bi bila potvrđena odluka da idemo u stečaj. Sad smo htjeli s radnicima zapravo popričati jer ih želimo upoznati sa svim, da budu suglasni s tom odlukom Uprave. Smatramo da je to trenutno najbolje rješenje za radnike. Radnici su to vrlo emotivno primili. Varteks nije obična firma. Varteks je firma koja je sagradila Varaždin na neki način i naravno da to puno teže pada. Stečaj je takve firme puno teže pada nego neke druge", kazao je Koprek.

Sljedeći koraci su ti, kaže Koprek, otvaranje stečajnog postupka. Nadaju se da će Trgovački sud u brzom roku otvoriti stečaj da dođe stečajni upravitelj i da onda može nastaviti poslovanje firme.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dakle, imat će dovoljno prihoda od maloprodaje i to može biti temelj za spas tvrtke i nastavak poslovanja kroz stečaj", ističe.

Na pitanje što s primanjima radnika odgovara da uskoro slijede isplate

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sada isplaćujemo plaće za svibanj. Onda nam ostaje za lipanj is srpanj. Do kraja srpnja bi stečaj trebao biti otvoren, a Agencija za osiguranje radničkih tražbina isplaćuje, pet plaća, tri su isplatili, još ostaju plaće za dva mjeseca. Oni bi trebali namiriti do minimalne plaće a ostatak bi se trebao financirati iz priljeva iz maloprodaje koji imamo do stečaja", objašnjava Koprek te dodaje da bi dio radnika trebao ostati raditi.

"Ono koliko saznajemo iz razgovora sa stručnjacima i stečajnim upraviteljima s kojima smo pričali u onom trenutku kad dolazi stečajni upravitelj cijeloj firmi daje otkaz i uz otkazni rok 30 dana i onda on u tih 30 dana ima dovoljno vremena da ustroji neko novo poslovanje i da radnici koji mu trebaju za proizvodnju, za maloprodaju onda iz mjeseca u mjesec produljio ugovor, tako da dio radnika bi definitivno trebao ostati raditi", naglašava, ali ne može reći koliko bi broj radnika mogao ostati raditi

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je kalkulacija koju stečajni upravitelj kad dođe napravi, u tih prvih mjesec dana. On to odlučuje. To nije više odluka Uprave". zaključuje.