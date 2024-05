Mira nije bilo u dva reda na sjevernoj strani groblja na Miroševcu. Grobnice su oštećene, vidljivi su i tragovi nasilnog otvaranja nadgrobnih ploča pa su brojni zabrinuti građani došli provjeriti posljednja počivališta svojih bližnjih.

"Sinoć sam vidio preko televizije pa smo došli obići. Nemamo grobnicu nego grob, nemamo riječi", šokiran je Zagrepčanin Vilim Kračun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za grobove članova obitelji, prijatelja i poznanika bio je zabrinut i Dragutin Budak. "Dobro je, nisu oštećeni. Bez riječi sam, to kao da sotone rade", poručio je. Sugrađanka Jasna Božičević dodala je kako je ovo prvi put da se ovako nešto dogodilo.

Počinitelj još nije uhvaćen

Oštećeno je 15 grobnica, vandali su ploče teške i do 300 kilograma pokušavali otvoriti najvjerojatnije polugom. Još se ne zna kada, a uprava groblja oštro osuđuje ovaj vandalski čin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naša sugrađanka i posjetiteljica groblja je primijetila određene vandalske aktivnosti na grobu i prijavila našoj upravi i nakon toga je počela suradnja s Policijskom upravom zagrebačkom", rekao je direktor sigurnosti Zagrebačkog holdinga Alen Ostojić.

Očevid je policija obavila u utorak. Kontaktirana je većina vlasnika, njih devetero. Kriminalističko istraživanje još je u tijeku, a počinitelj nepoznat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da se naši mrtvi diraju na taj način, to baš ne znam. Da hrvatski narod može raditi to me sablažnjava, što da drugo kažem", zgrožena je Branka Vukojević. Riječi za ono što se dogodilo na groblju teško pronalazi Štefanija Kračun, koja podsjeća da je nešto slično već zabilježeno i na groblju Mirogoj.

Dodatne mjere sigurnosti? 'Razmatra se i to'

Miroševac je jedno od većih zagrebačkih groblja s 47 tisuća grobnih mjesta i čak 12 ulaza. "Zaštitarska služba je tu od 0 do 24 sata, videonadzor također postoji i one su dostavljene nadležnim službama Policijske uprave zagrebačke", napominje Ostojić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali videonadzor se nalazi samo na glavnom ulazu.

"Osuđujem ovakav čin. Vjerujem da će se vrlo brzo počinitelj utvrditi i biti kažnjen. Imam saznanje da će počinitelj brzo biti ulovljen", kaže gradonačelnik Tomislav Tomašević. Pitali smo ga o dodatnim mjerama sigurnosti poput videonadzora i zaštitara na što je odgovorio da se i to razmatra. "No, pustite da završi istraga pa će vam sve biti jasno", zaključio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Policija još nema saznanja da je iz grobnica nešto ukradeno.