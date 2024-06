Osmogodišnja djevojčica u subotu prijepodne primljena je u dubrovačku bolnicu kao hitan pacijent u pedijatrijsku ambulantu. Liječnici su procijenili da mora za Zagreb pa je organiziran helikopterski prijevoz.

"Imamo informaciju da je jučer u poslijepodnevnim satima u bolnici Rebro izvršen žurni operativni zahvat i da je sve pošlo u redu", poručio je ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik Marijo Bekić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvi put je zbog problema sa žučnim putevima i abdominalnim sustavom, operirana još kao beba. U subotu joj se zdravstveno stanje zakompliciralo pa je liječnicama trebala pomoć.

"Prvi put je Black Hawkom i zaista evo to je možda neophodno. Tu se nalazimo gdje se nalazimo i potrebna nam je pomoć 24 sata od strane Hrvatske vojske. Mi imao jedan do dva ovakva transporta mjesečno ne samo djece nego i odraslih", dodaje Bekić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posada 395. eskadrile transportnih helikoptera, koju čine četiri člana, poletjela je na poziv Operativnog centra civilne zaštite iz vojarne u Divuljama do bolnice u Dubrovniku. Ondje su preuzeli djevojčicu, koja je potom iz Divulja do Zagreba prebačena helikopterom Black Hawk. Pilot je poručio kako je za njega osjećaj da se letom nekom pomogne vrjedniji od svakog sata naleta.

Nije sve funckioniralo kako treba

"Ovaj primjer je zaista pokazao koliko je korisno imati takve helikoptere koji će prevesti pacijente u tim kratkim minutama. Jer znamo da su to manje od minute koje će značiti život ili smrt ovo što smo sada vidjeli kako je organiziran prijevoz tako bi sve trebalo funkcionirati", naglašava predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata Jasna Karačić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali nije sve funkcioniralo kako treba, kažu u Udruzi Help.

"Iznenađeni smo da je vojska morala doći i raditi taj posao, jer u 2016. postoji policijski helikopter koji radi HEMS slučajeve. To je pitanje koje se nameće samo od sebe, a čini se da helikopteri HEMS-a nisu pozvani koji rade u Hrvatskoj od kraja trećeg mjeseca", upozorava predsjednik udruge HELP Mladen Tureček.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim u iznimnim situacijama, oni lete po danu, a po noći helikopteri Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Jučer to nije bio slučaj pa je pacijentica jednim transportom išla do Divulja drugim do Plesa, trećim do bolnice.

"Sva ta situacija pokazuje da još nije sazrela i da još na pravi način ne radi Hitna helikopterska služba ne funkcionira kako bi trebala", smatra Tureček.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Djevojčica koje je bila u životnoj opasnosti je spašena uz pomoć liječnika, ali i pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji su pozvani u pomoć. Zašto bez njih nisu mogli i funkcionira li Hitna helikopterska služba u potpunosti, čeka se odgovor Ministarstva zdravstva.