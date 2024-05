U Srebrenici je proveden genocid - stoji u Rezoluciji koju je prihvatila Opća skupština UN-a. ZA su bile 84 zemlje, 19 je bilo protiv, a 68 suzdržano. Prihvaćanjem rezolucije 11. srpnja proglašava se Međunarodnim danom sjećanja na genocid. Utjeha je to za obitelji žrtava, no Srbija prosvjeduje pa i proziva Hrvatsku koja je glasala ZA, ali je i među zemljama koji su sponzori rezolucije.

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač gostovao je u RTL- u Danas te prokomentirao današnje prihvaćanje Rezolucije o Srebrenici.

Većina je u UN-u glasala za proglašenje genocida, očekivano ili iznenađenje?

Očekivano. I dobro je da je Rezolucija prošla i dobro je da je Hrvatska bila jedna od zemalja koja je tu Rezoluciju sponzorirala, a to da je bilo toliko zemalja koje su bile suzdržane i koje su bile protiv znači da postoji neki globalni jug s kojim se Srbija spanđala posredstvom Rusije i Kine i taj globalni jug očito prkosi.

S druge strane, i 68 država bilo je suzdržano, 19 protiv.

Prvo što pokazuje ova priča, ovaj angažman Aleksandra Vučića je da želi pripremiti javnost za lokalne izbore 2. lipnja i želi tu malo bildati svoju stranku. Ne želi prihvatiti općepriznatu priču na Zapadu o odgovornosti Srbije za ratove protiv Hrvatske, BiH, Kosova, za ratove u bivšoj Jugoslaviji i za genocid u Srebrenici. A ovo pokazuje da postoji srpski svet, on zaista postoji. Srbija, Republika Srpska i dijelovi Crne Gore.

Vidjeli smo i danas burne reakcije i u Srbiji i u Republici Srpskoj - Vučić koji je otišao u New York - imaju li, nakon ovakve odluke, manevarskog prostora za osporavanje odluke?

Za Srbiju ovo nije relevantno. Srbija priča svoju priču. I Srbija s tim srpskim svijetom se ne želi uklopiti u postojeći europski poredak. Srbija ne želi prihvatiti one vrednote koje, recimo mi zagovaramo unutra u Europskoj uniji. Srbija ima svoju priču koju priča za svoju javnost. To očito prolazi gospodin Predsjednik Vučić se koristi srpskom zastavom na Glavnoj skupštini UN - a. Ogrnuo se time kao da je navijač netko na utakmici i to prolazi. On je heroj za jedan veliki dio svoje javnosti. Srbija i srpski svet, tu računam na dijelove Crne Gore i Republiku Srpsku ne prihvaćaju europski poredak kao takav, ali i vrednote koje su povezane s tim i oni imaju svoju priču koju pričaju svojoj javnostI i fućka im se. Baš ih briga i nema nikakvih sankcija.

Što će sada ovakva odluka značiti za situaciju u BIH? Vidimo da je Milorad Dodik prijetio izlaskom Republike Srpske, ali to nije prvi put.

Doduše, gospodin Dodik to jako često čini pa je već dosadio s tim prijetnjama i Bogu i đavlu kako bismo rekli, ali nema od toga ništa. On je kao netko tko non stop laje, a ne može ugristi, ako bi i pokušao ili se odcijepiti, tj. razdužiti se, došlo bi do oružane intervencije. On bi u tome bio spriječen. Ne bi mu to dopustio ni gospodin Vučić kojemu više odgovara Republika Srpska koja stvara nemir u Bosni i Hercegovini nego nekakva Republika Srpska koja bi se odvajala od Bosne i Hercegovine i time stvarala turbulencije na jugoistoku Europe. Ono što nas mora zabrinjavati je da oni čekaju dolazak gospodina Trumpa ili da postoje i da postoje komercijalne veze s obitelji gospodina Trumpa. Govorim o samoj Srbiji i da im je cilj doći do sporazuma o podjeli Kosova dugoročno.

Koliko je važna uloga Hrvatske, s obzirom na činjenicu da mi jesmo jedna od zemalja sponzora?

Hrvatska se postavila onako kako se jedna zrela europska država koja vjeruje u povijesnu istinu, koja se zalaže za ljudska prava koja se bori protiv genocida mora postaviti. Srbija ne može biti od Hrvatske korigirana. Mi kao Hrvatska ne možemo Srbiji nametnuti svoj narativ, ali možemo djelovati u svojoj javnosti i prema drugim državama na ovaj način da djelujemo pozitivno, konstruktivno i da širimo povijesnu istinu s borbom protiv genocida i ovakvih manipulacija javnosti.