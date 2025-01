"Mogu se iskombinirati s raznim, i na samo se mogu jesti, malo krumpirića se doda, može i bezmesno", kalkulira Anita, umirovljenica iz Zagreba koja 3 puta na mjesec odlazi u nabavku, a na hranu troši samo 50 eura. I to ne svaki put kad ode u trgovinu, nego ukupno u mjesec dana. Odlučuje se za kobasice - "Ove bum si uzela, to će mi biti još i uz grah i uz mahune. Lijepo to fino iskombiniram i imam za 2-3 dana varivo".

Pazi na svaki euro i kupuje samo nužne namirnice da joj što dulje traju. Nekoć je, kaže, košarica bila i punija. Pronašla se tu i pokoja čokoladica ili neke druge grickalice, ali u posljednjih nekoliko godina čini joj se da je košarica sve praznija.

"Čujte to nije za moj džep, to je preskupo…", kaže hodajući djelom dućana gdje se prodaju slatkiši.

Otkako joj je suprug poginuo u prometnoj nesreći, ostala je sama s mirovinom od 400 eura. Na režije u zimskim mjesecima ode i pola mirovine, a od ostatka, pokušava živjeti.

"Nekad neki račun niti ne mogu platit pa onda neki račun ostavim, pa platim po dvije rate u sljedećem mjesecu. Jednostavno nekad ne mogu, ne bi mi ostalo ništa za život", kaže nam Anita Mokos, umirovljenica iz Zagreba.

S istim se problemima svakodnevno suočavaju i drugi umirovljenici. Na ministrove tvrdnje da, zahvaljujući Vladinim mjerama, sada mogu kupiti više nego prije - samo se nasmiju.

"Ne znam kak ćemo mi penzioneri. Preživjet ćemo, moramo". Imate neki plan? "Ahahah Štednja…", smije se Branka iz Zagreba.

Đurđica kaže: "Moram živjet, moram jest. Koliko imam tako se pokrivam. Šta ću. Može bit i gore".

Najviše ljudi u Hrvatskoj prima mirovinu od 440 eura, iako je prosječna 100 eura veća. Oni koji je primaju su sretnici, kažu u Udruzi umirovljenika Stupnik.

"Najviše se izdvaja na lijekove i režije a ostalo da ne pričam da penzioneri si mogu nešto priuštit" , objašnjava Mladen Domović, potpredsjednik Udruge umirovljenika Stupnik.

Ministrova teorija i danas je ista, pa je tako Ante Šušnjar nakon sastanka s trgovcima i dobavljačima izjavio; "Naši građani su dominantno prošli kroz ove, sjetimo ih se pandemijskih vremena pa početka ruske agresije i cijene energenata, da praktično nije osjetio se taj cjenovni udar na građane".

Iako je Vlada dugo držala cijene energenata nižima, ovaj mjesec stiže poskupljenje struje - od 4 eura po računu.

"Meni ne ostane skoro ništa, krpam kraj s krajem", govori Anita.

No možda će nakon novih zamrzavanja cijena, lakše puniti svoje zamrzivače i kupovati manje na akcijama.

