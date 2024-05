Prosječna mirovina u Hrvatskoj u travnju je prvi put prešla iznos od 500 eura. No, problem je što je prima manje od polovice umirovljenika. Većina teško živi, a novu Vladu dočekat će zahtjevi Sindikata umirovljenika.

Za razliku od stranaca koji pred kraj radnog vijeka jedva čekaju u zasluženoj mirovini proputovati svijet, našim je umirovljenicima luksuz postao čak i ručak. Svaki četvrti na mjesec preživljava s 365 eura, odnosno 12 eura na dan.

"I onda kako će biti dobar život? Nikako. Platite režije i od čega ćete živjeti?", kaže Marija Ostriš iz Zagreb. Njezin sugrađanin Šime Stura dodaje: "Varaju narod, a nije narod baš ni glup toliko, samo ne može nitko ništa. Što da, to uzmi i to je to."

Umirovljenici kažu da su mirovine rasle, ali ne koliko bi trebale. "Uvijek može biti bolje. Očekujem od nove Vlade što se tiče umirovljenika, da će povesti malo više računa", kaže Gordana Turk iz Zagreba. Prosječna mirovina oko milijun i 200 tisuća mirovljenika, prvi je put prešla 500 eura. "Sad razmišljam kako preživjeti mjesec sa 600 eura, od toga je otišlo pola na popravak bojlera. I sad vi preživite. Plenkoviću, hvala ti Bože", poručuje Nada Kovačević iz Zagreba.

Prosječna mirovina narasla je s 495 eura na 513, a pogleda li se statistika mirovina bez međunarodnih ugovora – prosjek je skočio s 556 na 577 eura. Ovo je potpuno nerealna slika, kažu u Sindikatu.

