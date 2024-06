Unatoč prosvjedu građana i udruge Prijatelji životinja protiv natjecanja u kojima konji vuku trupce teške i dvije tone - ono je ipak održano. Pokraj Siska na Štraparijadi bila je i naša ekipa, jedina medijska kuća prisutna unatoč mnogim reakcijama javnosti. Organizatori kažu: ovo je tradicija, ne mučimo životinje.

Dok zaštitnici životinja prosvjeduju zbog ovakvih događaja organizatori i natjecatelji tvrde da tu nema mučenja, konji vuku samo dvije do tri minute. Organizator Štrapadijade koja se prvi put održava u Lonjskom polju vlasnik je 203 konja. Čini se da je inspekcija, koja daje dozvole, dugo vijećala što napraviti.

"Jedan teški dan jučer koji sam ja doživio. U pola 3 sam tek dobio odobrenje da bi se ovo ovdje danas odvijalo. To je žalosno. Da se nekog pita i prosvjeduje 15 ljudi u Zagrebu ispred naše Vlade to je sramota i žalosno. Pogledajte šta naša djeca gledaju, a pogledajte koliko je danas ljudi ovdje. Ako ja potegnem peticiju vidjet ćemo koliko će biti na zelenaša ispred Vlade. To je sramota", rekao je Željko Strmić, organizator Štraparijade. "Ja mislim da ne. Mučili su se prije kad je oro čitav dan pa mu nitko nije ništa napravio niti je konj uginuo", rekao je Dragutin Klarić, posjetitelj.

Organizator tvrde da konji vuku samo dokle mogu. Kada stanu, stanu. Iz udruge Prijatelji životinja pak tvrde da se na treninzima konja upotrebljava sila i da ovi konji vuku samo iz straha."Ne tučemo ih. Kad bi mi njih tukli kak bi s njima vladali. Konj vam vrati. Ovo što se desilo tamo u Karlovcu, mi to osuđujemo. Kad bi vi konja istukli vi ne možete prić njemu. Znači, nikako. Ne možete vladati u prometu. Znači, ti isti konji koji se tu natječu oni voziju svatove, razumijete. Znači, ideju u promet. Onda kak' bi vladali", rekao je natjecatelj Zdravko Kabić.

A oni koji vladaju Lonjskim poljem u Štraparijadi ne vide ništa dobro. Kažu da su konji za ovaj kraj dali jako puno i da su zaslužili da ih se tretira s poštovanjem i sa zahvalnošću.

"Oštro se ograđujemo od Štraparijade koja se odvija u Mužilovčici. Moram napomenuti da su o organizaciji manifestacije obaviještene sve nadležne institucije i vjerujemo da će se pronaći adekvatan način koji će doprinijeti zaštiti i dobrobiti životinja", rekao je Domagoj Šejatović, ravnatelj Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje.

Godišnje je u regiji prijavljenih 50- tak Štraparijada. Onih ilegalnih ne zna se ni broj.

"Na ovakve skupove dolaze profesionalni sportaši. Dakle, ljudi čiji su konji u dobroj kondiciji, kojima je izvući za dvije minute ili minut i pol koliko to traje, jedan uobičajen trening", rekao je međunarodni voditelj projekta Štraparijada, Stanislav Jakica. Nekima je ovakav događaj zabavan. Drugima je pak izvor zarade jer konju koji najviše izvuče cijena naraste i pet puta viša. Jedino je sigurno, konji i od navodne zabave i od zarade - imaju samo muku.