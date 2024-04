Psi koji su stigli na izložbu na Velesajmu su poput najvećih svjetskih zvijezda. Proputovali su pola svijeta, naviknuti su na kamere i foto aparate, a to kako izgledaju je najvažnije. Doduše, ne njima nego njihovim vlasnicima.

Uzgajivač pasa iz Rusije Roman Inashvili je sa svojih šest ljubimaca tri dana putovao do Zagreba. Ne misli da je njegovim psima mučenje. "Svi ljudi koji sudjeluju u ovom događanju vole pse i za njih rade sve. To je naš hobi, naš život", govori nam.

Prijatelji životinja na nogama

No, iz društva Prijatelji životinja tvrde suprotno - da se iza izložbi pasa krije velika, okrutna industrija kojoj je na prvom mjestu profit.

"Nema tu ljubavi, dobrobiti. To je biznis. Tu su, jednostavno, otisci zuba, izgled na prvom mjestu i dobivanje nagrada. Životinja je tu samo jedan rekvizit doslovno i nažalost s velikom patnjom", ističe Luka Oman iz Prijatelja životinja.

Udruga danas poslala dopis u kojem ovakvu izložbu naziva izložbom patnje. Kažu da čistokrvni psi u nekim uzgajivačnicama prolaze velike torture, da se pare bliski srodnici zbog čega životinje obolijevaju.

"Koliko je to, zapravo, okrutno, koliko je to smrti i patnje i nažalost nije to samo kod jedne pasmine nego doslovno sad i svaki veterinar zna da svaka pasmina iza sebe, iza svog izgleda krije zapravo bolesti koje su u nju genetski ugrađene namjerno. One se mogu izbjeći, ali onda pas neće izgledati onako kako to od njega traže", tvrdi Oman.

Na izložbi 2007. uginulo šest pasa

Prozvali su i Hrvatski kinološki savez tvrdeći da oni to načelno zabranjuju, a u praksi prešutno podržavaju.

"Najveće patnje u uzgojima se događaju u uzgojima koji nisu adekvatni i kontrolirani, gdje nemate preglede legala i zdravstvene testove", dodaje tajnik Hrvatskog kinološkog saveza Bojan Mataković.

Na izložbi je, kažu, sve po pravilima i nema mučenja pasa.

"Većina njih u tome i uživa. Može se vidjeti kako mašu repom i trče. Da je baš izložba patnja, što se može vidjeti kad su neiskusni vodiči, ali ne na ovako velikim izložbama. To su psi koji imaju spušten rep, da se ne žele pokazivati. Mislim, ako su vlasnici u redu da većina pasa to voli", tvrdi Mataković.

Cijelo vrijeme na izložbi su prisutni i veterinari. 2007. godine u Zagrebu, tijekom ovakve izložbe, uginulo je šest pasa.