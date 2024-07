Zeleno za gas, crveno za stop - to naravno ostaje isto, no na zagrebačkim semaforima i neke novosti. Pametni semafori već su postavljeni na prometnim križanjima. Gradonačelnik Tomašević najavljuje kako će se njihov rad prilagođavati uvjetima na cesti. To bi trebalo rezultirati povećanjem sigurnosti i protočnosti prometa.

Novi semafori će prednost u prometu davati tramvajima, a gradske vlasti se nadaju da će tako javni prijevoz postati brži i učinkovitiji. Naš reporter Boris Mišević razgovarao je s Androm Pavunom, pročelnikom Ured za promet, civilnu zaštitu i sigurnost Grada Zagreba.

Što je pametno kod ovih semafora?

"Ta pamet neka najosnovnija je da oni vide, oni broje promet, znaju koje trake su koliko opterećene, koliko je pješaka, biciklista, vozila. Znaju koliko vozila čeka na prolazak negdje i tome mogu prilagoditi ne samo trajanje zelenog svjetla, nego i promjene svjetla. Mi imamo mogućnost i da iz našeg Centra za upravljanje prometom koji sad je trenutno jedan ured, ali uskoro će biti jednako jako reprezentativan prostor ondje možemo upravljati semaforima daljinski, međutim, taj najvažniji dio nabavljamo tek sada. To je softver koji će moći prediktivno predvidjeti situaciju i operateru predložiti određene scenarije rada semafora koji će onda zasigurno unaprijediti rad. Tu smo na Vukovarskoj, građani će sigurno vidjeti nakon dugo vremena, što je Vukovarska bila crveni val, evo već danas, jučer i od sutra ona je postala napokon zeleni val. Od Savske se može proći pet raskrižja u komadu. Međutim, razlika je ujutro kad pušta jedan smjer, onda ima vrijeme kad drugačije radi preko dana i onda ima popodne kad pušta drugi smjer. Tako da ti semafori već sada zapravo pametno rade u tom smislu da ovisno o dobu dana opterećenosti i već mijenjaju svoje cikluse."

Je li bilo komplicirano naručiti, zamisliti i projektirati takav softver?

"Pa da, to je projekt koji se jako dugo radi. Predviđeno je nekih 80 milijuna eura, to je bila zadnja studija izvodljivosti od prije par godina, iako bi to sad bilo vjerojatno preko 100 milijuna eura za svih 485 raskršća u Zagrebu. Mi smo obećali ove godine pokriti sto. Fokusiramo se na ovih 136, gdje su tramvajski koridori jer nam je poanta potjerati tramvaje, znači tramvajima dati prioritet. I to je još dodatna prednost koju ćemo napraviti. Sad smo na nekih tridesetak. Kroz tjedan-dva ćemo biti na 50, 60. Do kraja godine smo sigurno na 100. Nećemo vam otkriti koliko zapravo gađamo da me ne uhvatite za riječ, ali sto ćemo dosegnuti."

