U Zadru i službeno više nema slobodnih grobnica, pa su obitelji kojima se dogodi smrtni slučaj, a nemaju grobnicu, u velikom problemu jer izgradnja novog groblja u Crnom stoji dok je proračun u blokadi.

"Došli su do ceste, znači dalje ne može. A ne znam što bih rekao...Što god bih ja poručio, mene sigurno neće poslušati", rekao je Zoran.

"Mislim da je to strašno. Nitko ne vodi računa o tome dok se to ne dogodi u obitelji. Stvarno ne znam gdje vodi to s proračunom, to treba netko voditi računa o tome", rekla je Iva.

Obitelji pokojnika snalaze se privremenim pokapanjem u grobnice daljnjih rođaka ili prijatelja, a na Gradskom groblju uskoro neće biti mjesta ni za interventne ukope.

"Fizički nemamo prostora za širenje na Gradskom groblju. Imamo te tri grobnice koje smo sagradili u šestom mjesecu, tih 15 polica, te police se mogu potrošiti u sljedećih pet dana, a mogu trajati do kraja ove godine", rekao je direktor Nasada Zadar, Josip Krnčević.

U Crnome je dovršeno parkiralište, dio hortikulture. Izgrađene su zidne grobne niše, a one u zemlji su na čekanju. Prva faza groblja u Crnom je dovršena, a na drugu fazu se još uvijek čeka. Natječaj za izvođača radova na izgradnji 450 grobnica je bio raspisan , ali se morao poništiti zbog blokade proračuna.

Gradonačelnik poručuje da je nemoćan sve dok su gradske financije u blokadi.

"Osigurali smo 3 milijuna eura za izgradnju novih grobnica, natječaj može krenut sutra, ali prethodno mora biti usvojen gradski proračun.. Na samoj listi čekanja je preko tisuću osoba već, a ja na dnevnoj razini preko 20 upita dobijem kada će to više grobnice doći do realizacije", rekao je gradonačelnik Branko Dukić, HDZ.

Zadnje grobnice koje su na Gradskom groblju izgrađene 2022. prodavale su se po 5 tisuća eura, a sada će samo građevinski radovi na novom groblju stajati oko 8 tisuća eura po grobnici, pa je realno očekivati da će biti i znatno skuplje, Jednom kad izgradnja uopće krene.