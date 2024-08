PRESKUPI SMO? / U srpnju stiglo manje gostiju nego lani: 'Nije zabrinjavajuće, ali ima problema'

Medulin je jedna od najposjećenijih hrvatskih turističkih destinacija. Naša reporterka Petra Fabian Kapov o turistima i sezoni razgovarala je s Borisom Žgombom, predsjednikom Udruge hrvatskih putničkih agencija. Žgomba se osvrnuo na pad turista u srpnju: 'Rekao bih da pad sam po sebi nije zabrinjavajuć. Ako gledamo kumulativno, imamo otprilike iste rezultate kao prošle godine. Ono o čemu moramo razmišljati je popunjenost kapaciteta. Naime, imamo 43 tisuća jedinica više i svakako da je u ovoj raspodjeli gostiju netko ostao bez gostiju i to se osjeti.' Govorio je i o cijenama: 'Skupoću neke destinacije određuje tržište. Jesmo li postali preskupa destinacija? Vjerujem da u nekim segmentima ne pružamo vrijednost za novac i to se vidi. Imamo tri segmenta koja su vidljivo u problemima. To su kuće za odmor, čarter brodova i ugostitelji. To su kategorije koje su u vrijeme korone bili dobitnici. Rekao bih da se nisu na pravi način transformirali. Ono vrijeme više ne postoji, postoji tržišno vrijeme i imaju rezultate kakve su si i pripremali. Žgomba se dotaknuo i budućnosti masovnog turizma. 'Činjenica je da ne želimo turizam koji će proizvoditi velike brojke i velike probleme destinaciji. Govorimo o lokalu, održivosti turizma. To je jasno i na tome moramo raditi. To će biti proces u kojem ćemo se svi zajedno morati zapitati što želimo od turizma i staviti gosta na prvo mjesto jer nisam siguran da je on bio na prvom mjestu u svim situacijama. Ostatak razgovora pogledajte u videu