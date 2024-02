Dobronamjerni stariji čovjek sa slabim pamćenjem - tako je američki predsjednik Joe Biden opisan u izvještaju posebnog tužitelja. To ga je spasilo od podizanja kaznene optužnice, ali bi zbog toga aktualni predsjednik mogao izgubiti izbore. Štetu demokrati pokušavaju sanirati, dok Bidenu za vrat puše Donald Trump.

"81- godišnji Joe Biden s utegom starijeg čovjeka s lošim pamćenjem otišao je na odmor za vikend u Delaware", rečenica je to iz izvještaja posebnog tužitelja - i to je ono što bi ga moglo stajati i izbora.

Stanovnik Chicaga Cardell Philips kaže da je to loša stvar za predsjednika.

Caio Martinez pak ističe Bidenove godine, i dodaje da je to posao predsjednika težak, a on je već iscrpljen. Lin Dao vjeruje da bi svi koji imaju više od 75 godina morali na test prije kandidiranja.

Biden se izvještajem riješio kaznene optužnice za skrivanje povjerljivih dokumenata, ali uzdrmano je već poljuljano pitanje njegove mentalne sposobnosti. A to bi moglo biti ključno u srazu s četiri godine mlađim Donaldom Trumpom. Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan kaže da su obojica prestari. "Trump je naizgled u boljoj formi. Ali pitanje je čime on sve pribjegava i kako se pomaže. On nije kao Biden u dnevnom protokolu i može birati kad će se odmarati".

"Sramotno je da Amerika nema mlađe kandidate, da elite nisu iznjedrile neke mlađe kandidate, da nisu mogli proći", dodaje Macan.

Demokrati stali uz Bidena

Unatoč gafovima i posrtajima demokrati su stali uz Bidena, a potpredsjednica se zaklinje u njegovu bistrinu. "Način na koje je predsjednikovo ponašanje u tom izvješću opisano ne može biti više činjenično pogrešno i očito je politički motivirano", kaže Kamala Harris.

Posebno je loše odjeknulo to što Biden ne zna točan datum smrti svoga sina, na što je predsjednik prkosno i borbeno odgovorio: "Iskreno govoreći, kad su mi postavili to pitanje, pomislio sam: Je li to njihova prokleta stvar?"

"Dobronamjeran sam, stariji sam čovjek i znam što radim, dovraga", dodao je. Na istoj presici zamijenio je predsjednika Meksika i Egipta, a slično se ponavljalo i zadnjih tjedana.

Kada se nedavno postavilo pitanje Trumpove bistrine, prvi se Biden javio. U siječnju je tako Biden ismijao Trumpa govoreći: "Jeste li primijetili da je ovih dana malo zbunjen? On očito ne može razlikovati Nikki Haley od Nancy Pelosi." Možda i zato Trump koji se inače ruga svemu, sada nije na izvještaj koji govori o Bidenovom pamćenju.

Nedavno je branio svoju memoriju kazavši: "Sada se osjećam bistrije nego prije 20 godina.“

"Ja se pitam hoće li obojica preživjeti kampanju. To je veliko pitanje. Taj napor i taj stres u kampanji treba i preživjeti", rekao je komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

Iako još nisu službeno kandidati, prema anketama Trump je u vrlo maloj prednosti. Na Bidenu je veliki izazov - prati ga se i što, ali i kako govori.