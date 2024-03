Veliki uspjeh liječnika Klinike za urologiju riječkog KBC-a. Operacijski tim izveo je vrlo rijedak zahvat presađivanja dječjih bubrega odraslom pacijentu. Ovako zahtjevnu operaciju u Hrvatskoj izvodi jedino tim riječkih kirurga predvođenih doktorom Josipom Španjolom. Dijete donor, kojemu je nažalost proglašena moždana smrt, bilo je staro tek 10 dana.

Pacijent kojem je organ doniran odrasla je osoba od 52 godine, koja se za sada uspješno oporavlja. S liječnikom Josip Španjol razgovarao je naš reporter Boris Mišević.

Koji je najveći problem kod presađivanja bubrega dijeteta u tijelo odraslog čovjeka?

"Izazov je tako mali bubreg ugraditi u tijelo odrasle osobe i pobrinuti se da ti bubrezi profunkcioniraju i da ne dođe do nekih ranih komplikacija, a najvažnija je da ne dođe do tromboze krvnih žila. S tehničke strane taj nesrazmjer između promjera krvnih žila, donatorskih organa i onoga primatelja najveći je problem za riješiti tijekom same operacije."

U priopćenju bolnice je pisalo da su bubrezi odmah funkcionirali za vrijeme same operacije. Je li to čest slučaj?

"Nije. To nije čest slučaj, ali je to kod tih mladih bubrega za očekivati je da će oni da su oni otporni i da su oni puno podatniji i da vrlo brzo prihvate svoju funkciju. Prednost kod organa mladih donora je da oni bolje i brže rastu s tijelom primatelja. Bebe hvala Bogu, nisu često donori, ali kad se dogodi takva jedna rijetka prilika ti bubrezi kad se ugrade i kada se prime kada profunkcionira, kada ih primatelj ne odbaci, vrlo dugo su u funkciji, to je njihova prednost. Puno duže funkcioniraju nego kada je donor odrasla osoba, a isto tako i odbacivanje puno rijeđe.

Koliko treba da se takva operacija u tehničkom smislu izvede, vjerojatno ovisi od slučaja do slučaja?

"Ova je trajala tri sata."

Koliko ljudi sudjeluje na toj operaciji?

"To je jedan široki tim. Dakle, urološki anesteziolog i transfuziologiju neurološki, dakle u pravilu tri urologa na operaciji i dvije instrumentarija, odnosno instrumentarija same sezonske i strane tu anesteziolog i njihov tehničar i transfuziologiju neurolog svakako s nama u timu."

Kako se pacijent oporavlja?

"Jako dobro se oporavlja. Bubrezi su već u ovoj ranoj fazi preuzeli svoju funkciju, što znači da su nalazi kreatinina i uree su u kontinuiranom padu iz dana u dan, tako da smo zadovoljni i pacijent je zadovoljan."